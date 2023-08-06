Не теряйте времени! Назван самый модный наряд лета 2023: от него в восторге мировые звезды. Фото

Сезон за сезоном сочетание футболки и джинсов остается одним из любимых женских образов. Его выбирают за комфорт и простоту в стилизации. Однако этим летом у модниц есть возможность носить не менее комфортный, но при этом куда более стильный, элегантный и "дорогой" аутфит – костюм-двойка с жилеткой. Этот наряд в стиле Old Money покорил уже не одну мировую знаменитость, а потому заслужено занял главное место на олимпе трендов.

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Жилет и брюки мужского кроя, как бы абсурдно это не звучало, будут выглядеть максимально женственно и утонченно. Образ по одному стилизуется с босоножками и туфлями на каблуке, но и очень выигрышно комбинируется с кроссовками и даже шлепками. OBOZREVATEL подробнее расскажет о самом модном наряде на это лето, который вы еще успеваете поносить.

Женские брючные костюмы в маскулинном стиле громко заявили о себе еще давно, а этой весной удачно ворвались в гардеробы современных модниц. Однако никто и подумать не мог, что самым стильным дуэтом на лето окажется тот же костюм, только с жилеткой вместо жакета.

Выбирайте легкие ткани, широкие силуэты, не бойтесь заниженной посадки брюк и смелых дополнений в виде акцентных массивных украшений, аксессуаров на голову и так далее. Не можете определиться с цветом костюма? Лучше всего выбирать оттенки, присущие стилю Old Money, то есть пастельные, сдержанные, из нюдовой палитры.

Летний костюм-двойку уже носят знаменитости и модные инфлюэнсеры. Киноактриса и телеведущая Кейт Босуорт, а также супермодель и супруга Джейсона Стейтема Рози Хантингтон-Уайтли были замечены в белых жакетах и брюках-палаццо.

Самый модный образ этого лета – ансамбль в полоску! Белый вариант с черными вертикалями – однозначный лидер среди других своих "коллег".

Этот образ идеально подходит как для офиса, так и для повседневной жизни: похода в ресторан, пикника, прогулки по городу.

А если вы переживаете, что не имеет смысла покупать такой костюм в последний месяц лета, то присмотритесь сразу и к пиджаку. Таким образом аутфит легко трансформируется из летнего в осенний, а его актуальность никуда не денется еще несколько следующих сезонов.

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