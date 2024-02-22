Не покупайте их! Звездный украинский визажист назвал три ненужных продукта в макияже

Украинский визажист Егор Андрюшин, создающий неповторимые образы для известных звезд отечественного шоубиза, рассказал, на какие средства для макияжа не стоит тратить свои деньги. Кроме того, некоторые из них могут навредить вашей коже.

Рекомендациями эксперт поделился на своей Instagram-странице. Свою подборку он назвал "три самых ненужных продукта в макияже".

Фиксирующий спрей

По словам Андрюшина, никакого эффекта это средство не дает. Наоборот, он может сделать лицо более сияющим, как будто "макияжу уже три часа". Для действительно стойкого макияжа визажист рекомендует использовать пудру или матовый стойкий тональный крем.

База под макияж

"Я никогда не пользуюсь базами, потому что я не вижу в них смысла. Особенно это относится к зеленым, красным, фиолетовым базам", – говорит эксперт. Профессионал предлагает позаботиться об увлажнении перед макияжем, ведь это поможет создать барьер между декоративной косметикой и кожей.

Скрабирующие салфетки

"Да-да, когда я начинал красить, я тоже ими пользовался, когда видел шелушение на коже у людей", – признался Андрюшин. Однако автор видео отметил, что скрабирующие салфетки имеют абразивные частицы, которые создают микротравмы на коже, вызывая дискомфорт.

Звездный визажист, к которому в гости часто заходят украинские звезды, также выложил stories, где предстал перед камерой в необычном виде. Андрюшин, часто примеряющий на себя экстравагантные образы, выложил фото и видео, где он без капли косметики. "Мое лицо после 13 часов работы", – написал мастер макияжа.

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