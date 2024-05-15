Не переплачивайте за бренды: шесть доступных вещей, которые помогут создать 'дорогой' образ

Дорогие брендовые вещи, несомненно, придают образу шика, но гораздо важнее уметь со вкусом стилизовать одежду, чем иметь большой бюджет на шоппинг. Некоторые элементы гардероба, даже если были приобретены в массмаркете по доступной цене, сделают образ изысканным и дорогим.

В основном это базовая одежда, которую можно комбинировать в разных стилях. Редакторы Who What Wear рассказали об этих универсальных вещах.

Атлас

Атлас – это легкая и блестящая ткань, которая ассоциируется с роскошью и высоким качеством, хотя найти вещи из воздушного материала можно по доступной цене. Впрочем, они всегда будут выглядеть эффектно и останутся практичными в жаркое время года.

Серый жакет

Любой образ можно сделать изысканным и официальным, добавив к нему серый оверсайз жакет. Это классический и универсальный цвет, который будет всегда в моде. Изделие из качественной шерсти или кашемира будет выглядеть дорого, стильно и греть прохладными вечерами.

Голубая рубашка

Легкая рубашка светло-голубого оттенка – это еще один must-have в гардеробе, который всегда будет актуален. С ней можно создать множество изысканных, но простых, образов в стиле old money.

Длинное черное платье

Какими бы ни были планы на день – рабочая встреча, поход в ресторан, прогулка по парку – длинное черное платье всегда будет выглядеть уместно и элегантно. Найти такую модель можно не только у известных брендов, но и в доступной ценовой категории.

Темный джинс

В отличие от светлого и несколько непрактичного денима, темный цвет всегда выглядит дороже. Такие джинсы даже из простого наряда могут сделать эффектный образ.

Черные туфли-лодочки на каблуке

Нет ничего более простого и такого же вечно актуального, чем классические туфли-лодочки черного цвета. Такая обувь даже с футболкой будет выглядеть стильно и дорого.

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