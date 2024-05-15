Андре Тан показал трендовые образы на выпускной 2024: как стать королевой бала

Украинский дизайнер Андре Тан показал трендовые образы на выпускной вечер. Модельер отметил, что это безусловно событие, где хочется выглядеть шикарно, поэтому важно подобрать модный лук.

Трендовую подборку дизайнер опубликовал на своей Instagram-странице. "Чтобы потом просматривать свои фото из выпускного альбома с улыбкой, а не чувством стыда", – говорится в посте.

Платье куклы

Такая модель подойдет юным любительницам романтических и женственных силуэтов. Андре Тан отметил, что данный фасон будет очень символичным, ведь "вы прощаетесь с детством". Обратите внимание на воздушные ткани, игривые модели и нежные цвета.

Силуэтное платье

"Элегантность и утонченность – об этом образе. Подчеркнет все преимущества обтягивающим кроем и изысканными деталями", – написал эксперт.

Платье макси

Дизайнер назвал это классикой, которая никогда не выйдет из моды. Лучше всего будут выглядеть модели из легких тканей таких, как шифон, шелк и атлас – это поможет подчеркнуть женственность. Что касается аксессуаров, лучшим выбором станут массивные серьги, изящное колье и клатч.

Брючный костюм

"Стильный и дерзкий выбор для тех, кто хочет выделиться. Сочетайте жакет с брюками или юбкой, играйте с цветами и аксессуарами, создавая неповторимый образ", – рекомендует Андре Тан.

Комбинезон

Этот вариант не сковывает движения и дарит чувство уверенности. "Выбирайте модели из струящихся тканей или с интересными деталями, чтобы сделать образ более праздничным", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 5 антитрендовых сумках, которые вернутся в моду этим летом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.