Не одевайте это! Стилистка назвала популярную вещь гардероба, которая делает образ 'дешевым'

ТikTok-стилистка Кейтлин Джеймс назвала популярную вещь, которая на самом деле удешевляет ваш внешний вид. Как оказалось, речь идет об укороченных джинсовых шортах с потертостями.

По словам инфлюэнсера, аккаунт которой насчитывает почти 118 тысяч подписчиков, этот элемент гардероба вышел из моды. "Если у вас еще остались джинсовые шорты, особенно те, которые очень потерты, это знак, что пора обновить их", – заявила она.

Джеймс же порекомендовала обратить внимание на шорты подлинее. Кроме того, стилистка советует присмотреться к изделиям из льна. Если вам трудно отказаться от джинсовых шорт, то можно найти удачные и трендовые сочетания с классическими вещами, которые подарят устаревшей вещи новую жизнь.

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