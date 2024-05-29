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Не одевайте это! Стилистка назвала популярную вещь гардероба, которая делает образ "дешевым"

Карина Вишнякова
Lady Oboz
1 минута
390
Не одевайте это! Стилистка назвала популярную вещь гардероба, которая делает образ 'дешевым'

ТikTok-стилистка Кейтлин Джеймс назвала популярную вещь, которая на самом деле удешевляет ваш внешний вид. Как оказалось, речь идет об укороченных джинсовых шортах с потертостями.

По словам инфлюэнсера, аккаунт которой насчитывает почти 118 тысяч подписчиков, этот элемент гардероба вышел из моды. "Если у вас еще остались джинсовые шорты, особенно те, которые очень потерты, это знак, что пора обновить их", – заявила она.

Не одевайте это! Стилистка назвала популярную вещь гардероба, которая делает образ "дешевым"

Джеймс же порекомендовала обратить внимание на шорты подлинее. Кроме того, стилистка советует присмотреться к изделиям из льна. Если вам трудно отказаться от джинсовых шорт, то можно найти удачные и трендовые сочетания с классическими вещами, которые подарят устаревшей вещи новую жизнь.

Не одевайте это! Стилистка назвала популярную вещь гардероба, которая делает образ "дешевым"
Не одевайте это! Стилистка назвала популярную вещь гардероба, которая делает образ "дешевым"

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