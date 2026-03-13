Не на шее: трендовый способ носить украшения, который будет хитом лета 2026
Мир моды постоянно ищет новые способы самовыражения, и сезон весна-лето 2026 не стал исключением. Одним из самых неожиданных трендов стали украшения для кроссовок, которые заменяют традиционные аксессуары на шее.
Жемчуг, подвески и цепочки теперь прикрепляют к шнуркам, создавая эффектные и индивидуальные образы. Эксперты отмечают, что популярность такого стиля стремительно растет в соцсетях и на подиумах.
Украшения для кроссовок
В 2026 году аксессуары для обуви превращаются в настоящий модный феномен. Украшения, которые раньше носили на шее или запястье, теперь прикрепляют к шнуркам кроссовок. Такой стиль сочетает элементы стритстайла, ностальгию по DIY-культуре и яркий максимализм.
Популярность тенденции подтверждают и поисковые запросы в интернете. Интерес к "shoe charms" — декоративным подвескам для обуви — значительно вырос за короткое время. Также в соцсетях активно распространяются видео с хештегом #shoecharms, где пользователи демонстрируют собственные варианты украшенных кроссовок.
Тренд с подиумов и от знаменитостей
Новую моду быстро подхватили известные бренды и знаменитости. В частности, модный дом Miu Miu уже представил на подиумах модели кроссовок с массивными подвесками и металлическими деталями.
Этот стиль также можно увидеть в повседневных образах знаменитостей. Например, актриса Sydney Sweeney уже появлялась в уличных луках с так называемыми "бусами для кроссовок". Такая тенденция демонстрирует, как высокая мода легко сочетается с повседневным стилем.
Как носить украшения на обуви
Модные стилисты советуют подходить к этому тренду творчески. К шнуркам можно добавлять жемчуг, металлические цепочки, буквы, декоративные подвески или небольшие символические украшения. Это позволяет персонализировать обувь и сделать ее уникальной частью образа.
Чтобы подчеркнуть детали, кроссовки с украшениями рекомендуют сочетать с легкими юбками или шортами, которые открывают щиколотки. Другой вариант — джинсы с высокой талией или свободные модели, частично открывающие обувь и демонстрирующие декор.
Альтернатива подвескам: необычные шнурки
Кроме металлических украшений, дизайнеры предлагают и более мягкую версию тренда. Вместо классических шнурков используют ленты из кружева, сетки или атласа. Они выглядят как декоративный аксессуар и добавляют образу романтичности.
Особенно эффектно такие детали смотрятся на ретро-кроссовках. Контраст между спортивным дизайном обуви и нежными шнурками создает интересный модный баланс между повседневным стилем и утонченностью.
