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Не делайте скучный высокий хвост: как красиво собрать волосы на прогулку или работу

Анна Боклажук
Lady Oboz
1 минута
438
Не делайте скучный высокий хвост: как красиво собрать волосы на прогулку или работу

Забудьте о классическом скучном высоком хвосте – осенью 2024 года есть новый тренд для прически с собранными волосами. Это хвост с использованием разных аксессуаров.

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Как пишет французский Vogue, на улицах городов все чаще можно увидеть эту прическу. Рассказываем, как красиво собрать волосы на работу или прогулку.

Не делайте скучный высокий хвост: как красиво собрать волосы на прогулку или работу

Главная изюминка прически – аксессуар, с помощью которой обычный хвост будет выглядеть более оригинально.

Фотографы уличного стиля сняли несколько возможностей аксессуара: графический результат с несколькими закрученными прядями, резинкой, скрещенной по всей длине или даже металлом, покрывающим почти все волосы.

Не делайте скучный высокий хвост: как красиво собрать волосы на прогулку или работу
Не делайте скучный высокий хвост: как красиво собрать волосы на прогулку или работу

В результате у нас есть легкая, но интересная прическа, которую может воспроизвести каждая. Она требует меньше усилий, чем пышная укладка, однако выглядит уникально.

Современные тенденции все больше говорят нам о простоте и изысканности в одном флаконе. Умение создавать красивые прически без излишка украшений или стайлингов лишь подчеркнет тонкое чувство стиля каждой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о любимой парижанками прическе, которая придаст осенней романтичности образу.

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