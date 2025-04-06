Эти 'трюки' позволят защитить машину от угона: вот что стоит знать водителям

Угон транспортных средств является постоянной тревогой любого водителя в любой стране. Дело в том, что существует высокий спрос на угнанные авто на нелегальном рынке. Однако в подавляющем большинстве случаев можно застраховаться от такой кражи, если не пренебрегать основными правилами.

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Специалисты из Сartrack составилисписок с такими правилами, как защитить свой автомобиль от угона. Их всего семь.

Конечно, если вор, как какой-нибудь Юра Деточкин, нацелился исключительно на ваш автомобиль, уберечься от кражи будет гораздо сложнее. Однако такие случаи происходят нечасто. Так что вы можете избавить себя от неудобств нижеприведенными правилами.

Закройте машину

Это может показаться очевидным, но многие люди забывают запереть свои машины, когда выходят. Несмотря на то, что новые модели транспортных средств автоматически блокируются, даже если вы не сделаете этого сразу, всегда лучше проверить это самостоятельно и быть уверенным на 100%. Воры всегда ищут легкий доступ, и незапертая машина для них в большом приоритете.

Кроме того, не просто нажимайте кнопку блокировки и уходите, поскольку может быть, когда вор прокрадывался, чтобы придержать другую дверь, а ничего не подозревавший водитель выходил из машины, считая, что все в порядке. Убедитесь, что все двери заперты, а не только ваши, у водительского сиденья.

Используйте противоугонные устройства

Хотя они не являются 100% надежными, это первая линия защиты. Существует несколько противоугонных устройств, которые можно использовать для защиты вашего автомобиля. Считаются эффективными:

Блокировка руля. Замки для руля – это низкотехнологичное, но довольно действенное решение. Оно существует уже много лет, так что приобретите себе замок для руля из числа новых, а не старых моделей.

Иммобилайзер. Это устройство безопасности, установленное в транспортном средстве, чтобы предотвратить запуск двигателя, если не используется правильный ключ.

Сумка (пакет, мешочек) Фарадея. Если вор разбирается в технике, он может отследить сигнал от вашего брелока, причем сделать это даже на расстоянии 100 метров. Такой сигнал поможет угонщику отключить электронный замок. Если положить брелок в мешочек Фарадея, отследить его сигнал будет невозможно.

Воспользуйтесь аппаратом GPS-слежения

Устройство GPS-слежения поможет не только, если машину уже украли. Аппарат в реальном времени предоставляет визуальные данные о местонахождении авто. Так что у вас появляется шанс успеть задержать вора самостоятельно. В противном случае прибор поможет правоохранителям. Машину найдут и вернут в десятки раз быстрее, чем ту, у которой нет такого прибора.

Паркуйтесь в хорошо освещенных местах

Преступники избегают делать свое дело при свете, поэтому паркуясь в хорошо освещенном месте, вы уменьшаете свои шансы стать жертвой. Паркуясь в оживленном месте, выбирайте места поближе к камерам наблюдения, если они есть. Идя в торговый центр, пользуйтесь охраняемой и платной парковкой.

Не оставляйте ценные вещи в машине

Если возможно, всегда берите с собой телефон, кошелек, ноутбук и все остальное, что может быть ценным. В машине такие вещи тоже нужно держать подальше от чужих глаз – не стоит привлекать излишнее внимание к вашему автомобилю.

Позаботьтесь о безопасности подъездной дорожки

Независимо от того, паркуете ли вы автомобиль в гараже или просто на улице во дворе, убедитесь, что в этом месте достаточно средств безопасности, чтобы отпугнуть воров или облегчить их идентификацию. Установите камеру слежения на подъезде.

Старайтесь не посещать зоны повышенного риска

Благодаря этим правилам вы значительно снизите риски потерять свою машину.

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