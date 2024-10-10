Хэллоуин близко: простые идеи маникюра, от которых веет мистикой и страхом

Приближается Хэллоуин, который отмечают с 31 октября по 1 ноября. А это значит, что пора выбирать не только жуткие костюмы, но и искать идеи для оформления ногтей.

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OBOZ.UA собрал подборку простых, но в то же время красивых маникюров. Если вы не знаете какой дизайн сделать, то вот подборка отличных вариантов.

Кровавый след

Маникюр с имитацией крови идеально подходит для любителей минимализма. Рисунок легко повторить даже дома. Достаточно покрасить ногти в любимый цвет, выбрать один-два пальчика, которые будут акцентными. На них следует капнуть красным лаком и тоненькой косточкой растянуть ее вниз, имитируя струйки крови.

Классический оранжевый

Если вы не любите сложный дизайн или хотите что-нибудь простенькое, то однотонное покрытие – идеальный вариант. Красим ногти в оранжевый цвет, который ассоциируется с Хэллоуином, и готово.

Оранжевые пятна

Нюдовый маникюр с оранжевыми пятнышками выглядит довольно минималистично.. На нюдовый цвет достаточно добавить два-три оранжевых пятнышка.

Маленькое привидение

Ногти красим в черный цвет, оставляя только один акцентный, и оформляем его в натуральном оттенке. Сверху на нюд достаточно капнуть белым лаком, и это пятнышко можно легко превратить в привидение, добавив две крошечные капельки, которые будут глазами, и одна для рта.

Черный с красными блестками

Красим ногти в черный цвет и добавляем красные блестки. Сверху, снизу или сбоку – вариантов, куда их нанести, есть множество.

"Металлические" ногти

Металлический цвет остается популярным не один сезон. А если разнообразить маникюр черным волнистым френчем, дизайн будет выглядеть еще лучше.

Жуткие маленькие рисунки

Крошечные и очень милые рисунки на каждом ноготке, волшебные произведения нейл-арта, – мечта минималиста. Ведьмовская шляпа, черный кот или скелет – вариантов в интернете есть множество, осталось выбрать свой.

Ранее OBOZ.UA писал о разных вариантах дизайна маникюра в черном цвете.

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