Не черный: какой цвет колготок будет самым трендовым этой весной

Весна – это время, когда гардероб постепенно светлеет, а образы становятся более легкими и продуманными. После нескольких сезонов ярких акцентов мода снова обращается к сдержанной элегантности. Иногда достаточно небольшой детали, чтобы полностью изменить впечатление от образа.

Этой весной такой деталью станут колготки неожиданного оттенка. Забудьте о классическом черном, советуют эксперты, ведь на первый план выходит холодный серый.

Почему именно серый

Холодные оттенки, от светлого дымчатого до глубокого графитового, создают мягкую, удлиненную линию ног. Более темные варианты визуально вытягивают силуэт, особенно в сочетании с обувью в тон. Серый работает как оптический прием: сглаживает контрасты между вещами и делает образ более целостным.

Эффектнее всего они сочетаются с мини-юбкой или коротким платьем. Полупрозрачные серые колготки вместе с высокими сапогами или элегантными туфлями создают баланс между нежностью ткани и структурностью силуэта. Добавьте оверсайз-жакет кремового или молочного оттенка – и образ сразу приобретет актуальность.

Для повседневных комбинаций серые колготки можно носить со структурированной миди-юбкой. Лоферы или балетки придадут европейской сдержанности. Минималистичное сочетание – белая рубашка, нейтральная юбка и серый акцент на ногах – гораздо мягче, чем резкий контраст с черным.

Важно обратить внимание на обувь. Темно-серое или черное удлиняет линию ног, тогда как светлые модели создают более модный, контрастный эффект.

Тренд или долговременный выбор

Серые колготки – это не просто сезонная прихоть. Их сила в универсальности. Они уместны в офисе, в городских образах и даже в вечерних выходах.

Чтобы интегрировать тренд в гардероб, стоит выбрать матовую модель без узоров. Именно лаконичность делает этот акцент стильным. Весна может быть яркой, но иногда именно спокойный холодный тон создает самое сильное впечатление.

