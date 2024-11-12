Названы самые роскошные цвета волос: в чем преимущество 'кашемирового блонда'

Один из самых актуальных трендов в мире красоты сегодня – "кашемировый блонд", который уже успел обрести популярность среди знаменитостей, таких как Рианна, Марго Робби и Сидни Суини. Этот изысканный тон планирует оставаться на пике моды несколько сезонов, однако является идеальным оттенком блонда на зимнюю погоду.

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Он обладает роскошным, теплым и мягким тоном, что подчеркивает естественность и легкость образа. Как отмечает Vogue, для достижения "кашемирового блонда" используют золотые оттенки краски. Именно поэтому окрашенные таким образом волосы имеют блестящий вид и переливаются на солнце.

"Очевидно, что лучше всего попробовать "кашемировый блонд" на светлой основе. Такая покраска не предлагает ярких изменений, а скорее едва заметное сияние, которое можно увидеть только на пшеничных волосах. Далее следует искусное прикосновение колориста, подбирающего блики разного диапазона, чтобы создать теплые оттенки карамели, бежевого и медового. Этот сдержанный камео предлагает естественный эффект "тон в тон", соответствующий девизу спокойной роскоши, а не отбеленные отблески, которые слишком четко просматриваются", – отмечает источник.

Преимуществом этого окрашивания является его неприхотливость к уходу, ведь пряди сливаются с естественным цветом корней, когда они отрастают.

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