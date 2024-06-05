Назван самый модный цвет лета 2024: звезды и популярные блогеры его уже носят

Лето – лучшее время года, чтобы разнообразить свой базовый гардероб яркой и трендовой одеждой. В этом году дома высокой моды, такие как Schiaparelli, Bottega Veneta and Jacquemus, сделали сливочно-желтый самым популярным цветом сезона.

Продемонстрировать свои "масляные" луки на красных дорожках уже успели Обри Плаза, Рианна и Эмили Ратаковски. Летний тренд сразу подхватили модные блоггеры и инфлюэнсеры, появляясь в новых образах в своих социальных сетях, пишет New York Post.

Изабель Мишель опубликовала видео в своем TikTok, одетая в мини-платье самого трендового оттенка солнечного сезона. Девушка оставила короткую подпись под роликом, объявив "масляный желтый" цветом этого лета.

Инфлюэнсер Меддисон Линн появилась в соцсетях в легкой "сливочной" рубашке. Она заявила, что, несмотря на свою нелюбовь к "летней моде", масляно-желтый заставил ее влюбиться. "Мне нравится этот цвет. Он делает меня счастливой", – добавила девушка.

Fashion-дизайнер Jianing поделилась в своем TikTok простым, но изысканным вариантом образа с платьем трендового оттенка.

Увлечение масляно-желтым цветом разделила блоггер Юлия Лесняк в своих соцсетях, надев легкое мини-платье.

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