Названы четыре основные ошибки в уходе за кожей во время холодной погоды

Когда температура падает, уход за кожей часто отходит на второй план. Защитный крем против солнца остается в шкафу, вода в душе становится горячей, а освежающие средства для кожи кажутся ненужными.

Но эксперты предупреждают, что эти ежедневные привычки могут незаметно ускорять процесс старения кожи в холодные месяцы. "Холодная погода создает на вашу кожу большее давление, чем большинство людей осознает", — объясняет Джозеф Канн, соучредитель ритейлера Branded Makeup, пишет Express.

От игнорирования солнцезащитного крема до увеличения температуры воды – вот ключевые ошибки, которые, по словам Канна, делает большинство людей в уходе за кожей во время похолодания.

Забыть о SPF, когда солнце исчезает

Большинство из нас ошибочно полагает, что можно прекратить пользоваться солнцезащитным кремом, как только закончится лето. Но, по словам Канна, ультрафиолетовые лучи не исчезают только потому, что температура падает.

"Даже сквозь облака до 80% ультрафиолетовых лучей все еще могут достигать вашей кожи", – говорит он. "Это означает, что невидимые повреждения происходят ежедневно, незаметно накапливаясь в морщины и темные пятна через годы".

Солнцезащитный крем должен быть частью вашего ежедневного распорядка, как чистка зубов, а не чем-то, что предназначено только для солнечных дней.

Горячий душ

Нет ничего лучше горячего душа морозным утром, но ваша кожа не наслаждается им так сильно, как вы.

"Горячая вода смывает жиры, которые на самом деле нужны вашей коже для поддержания здоровья", – говорит Канн. "Если продолжать это делать достаточно долго, вы заметите больше сухости, раздражения и барьер, который просто не выполняет свою функцию".

Дерматологи обычно рекомендуют теплую воду и короткий душ, в идеале менее 10 минут, чтобы минимизировать нарушения.

Чрезмерное отшелушивание

Как только появляется шелушение, многие люди прибегают к агрессивным скрабам, но Канн предупреждает, что это приносит больше вреда, чем пользы. "Чрезмерное отшелушивание снимает слишком много защитного слоя", – говорит он. "Это делает кожу красной, чувствительной и склонной к более быстрому старению".

Обычно эксперты рекомендуют использовать пилинг не чаще одного-двух раз в неделю в холодные месяцы и переходить на более мягкие средства, такие как молочная кислота или полигидроксикислоты. Это поддерживает гладкость кожи, не повреждая ее барьер, и фактически помогает увлажнителю эффективнее поглощаться.

Использование неправильного увлажняющего крема для этого сезона

Тот легкий гелевый крем, который сработал в июле, не подойдет в ноябре. Холодный воздух на улице и центральное отопление в помещении вытягивают влагу из кожи, что требует использования более насыщенных средств.

"Легкие летние лосьоны просто не подойдут, когда отопление работает на полную мощность, а воздух холодный и сухой", – объясняет Канн. "Вашей коже нужно что-то потяжелее – обратите внимание на керамиды и гиалуроновую кислоту. Они не просто покрывают поверхность, а укрепляют барьер и удерживают воду".

Дерматологи также советуют наносить увлажняющий крем, пока кожа еще слегка влажная, чтобы эффективно удерживать влагу.

