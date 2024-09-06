Назван маникюр, который этой осенью будут делать все: он будет идеально выглядеть на коротких ноготках

Начало нового сезона несет с собой не только похолодание и отдых от летней жары, но и возможность поменять все: от гардероба и ухода за кожей до причесок и цвета ногтей. Когда дело доходит до маникюра и педикюра, подобно пастельным цветам для весны, темные цвета остаются популярным выбором для осени каждый год – особенно красиво они смотрятся на коротких ноготках.

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Эта осень не исключение – темные оттенки будут наиболее популярны. Сайт Who What Wear предлагает подборку глубоких и насыщенных цветов для маникюра, которые будут делать этой осенью – от классического бордового до модного коричневого эспрессо.

Бордовый

Насыщенный коричнево-красный цвет является одним из популярнейших осенних оттенков для маникюра.

Черный

Конечно, черные ногти модны круглый год, но осенью этот классический оттенок имеет особый эффект. Он хорошо подходит для любого оттенка кожи и любого образа.

Эспрессо Браун

С точки зрения моды, коричневый цвет особенно в тренде этой осенью, так почему бы не подобрать к нему маникюр в тон? Нейтральный оттенок хорошо сочетается с одеждой любого цвета и подчеркнет ваш осенний образ.

Темно-зеленый

Еще один цвет, на который стоит обратить внимание этой осенью – это темно-зеленый – он насыщенный, но не слишком яркий или смелый. Действительно, даже те, кто предпочитает нейтральные оттенки, могут выбирать его на каждый день.

Темно-синий

Темно-синий цвет считается нейтральным, не правда ли? Это еще один из лучших осенних цветов ногтей, который подходит ко всему и хорошо подходит для любого оттенка кожи. Также интересно сочетается, если его использовать для френча.

Насыщенный фиолетовый

Когда вы думаете об осенних цветах ногтей, наверное, первое, что приходит в голову – это насыщенный фиолетовый. Классический цвет, который следует выбрать, когда погода начинает становиться прохладной.

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