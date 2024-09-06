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Назван маникюр, который этой осенью будут делать все: он будет идеально выглядеть на коротких ноготках

Анна Боклажук
Lady Oboz
2 минуты
654
Назван маникюр, который этой осенью будут делать все: он будет идеально выглядеть на коротких ноготках

Начало нового сезона несет с собой не только похолодание и отдых от летней жары, но и возможность поменять все: от гардероба и ухода за кожей до причесок и цвета ногтей. Когда дело доходит до маникюра и педикюра, подобно пастельным цветам для весны, темные цвета остаются популярным выбором для осени каждый год – особенно красиво они смотрятся на коротких ноготках.

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Эта осень не исключение – темные оттенки будут наиболее популярны. Сайт Who What Wear предлагает подборку глубоких и насыщенных цветов для маникюра, которые будут делать этой осенью – от классического бордового до модного коричневого эспрессо.

Бордовый

Назван маникюр, который этой осенью будут делать все: он будет идеально выглядеть на коротких ноготках

Насыщенный коричнево-красный цвет является одним из популярнейших осенних оттенков для маникюра.

Черный

Назван маникюр, который этой осенью будут делать все: он будет идеально выглядеть на коротких ноготках

Конечно, черные ногти модны круглый год, но осенью этот классический оттенок имеет особый эффект. Он хорошо подходит для любого оттенка кожи и любого образа.

Эспрессо Браун

Назван маникюр, который этой осенью будут делать все: он будет идеально выглядеть на коротких ноготках

С точки зрения моды, коричневый цвет особенно в тренде этой осенью, так почему бы не подобрать к нему маникюр в тон? Нейтральный оттенок хорошо сочетается с одеждой любого цвета и подчеркнет ваш осенний образ.

Темно-зеленый

Назван маникюр, который этой осенью будут делать все: он будет идеально выглядеть на коротких ноготках

Еще один цвет, на который стоит обратить внимание этой осенью – это темно-зеленый – он насыщенный, но не слишком яркий или смелый. Действительно, даже те, кто предпочитает нейтральные оттенки, могут выбирать его на каждый день.

Темно-синий

Назван маникюр, который этой осенью будут делать все: он будет идеально выглядеть на коротких ноготках

Темно-синий цвет считается нейтральным, не правда ли? Это еще один из лучших осенних цветов ногтей, который подходит ко всему и хорошо подходит для любого оттенка кожи. Также интересно сочетается, если его использовать для френча.

Насыщенный фиолетовый

Назван маникюр, который этой осенью будут делать все: он будет идеально выглядеть на коротких ноготках

Когда вы думаете об осенних цветах ногтей, наверное, первое, что приходит в голову – это насыщенный фиолетовый. Классический цвет, который следует выбрать, когда погода начинает становиться прохладной.

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