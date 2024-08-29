УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Идеальный маникюр для коротких ногтей: топ-8 дизайнов, которые будут в моде осенью

Анна Боклажук
Lady Oboz
3 минуты
504
Идеальный маникюр для коротких ногтей: топ-8 дизайнов, которые будут в моде осенью

Есть мнение, что короткие ногти предназначены для простого маникюра без дизайна. Социальные сети и модели рук в большинстве своем показывают дизайны, такие как французские кончики или нейл-арт, на длинных ногтях.

Видео дня

Однако на коротких ногтях тоже может прекрасно смотреться как яркий цвет, так и рисунки разного типа сложности. Сайт ELLE показывает, какие из дизайнов идеальны и на коротких ногтях и будут в моде этой осенью.

Пастельные мечты

Идеальный маникюр для коротких ногтей: топ-8 дизайнов, которые будут в моде осенью

Если вы еще не экспериментировали с японским нейл-артом, это знак, чтобы наконец-то попробовать. Такой маникюр смотрится красиво и оригинально и длина ногтей совершенно не важна.

Немножко голубого

Идеальный маникюр для коротких ногтей: топ-8 дизайнов, которые будут в моде осенью

Этот обратный французский маникюр с голубыми полумесяцами – отличный способ для невест добавить "что-то голубое". Впрочем, почему только для невест? Для всех, кто любит голубой цвет и минимализм на ногтях.

Нежность мрамора

Идеальный маникюр для коротких ногтей: топ-8 дизайнов, которые будут в моде осенью

Нежные золотые завитки на кремовой основе создают стойкое покрытие, которое можно носить как для работы, так и отдыха.

Небо голубизна

Идеальный маникюр для коротких ногтей: топ-8 дизайнов, которые будут в моде осенью

Желеподобный финиш придает этому маникюру чувство полета в небе.

Современное искусство

Идеальный маникюр для коротких ногтей: топ-8 дизайнов, которые будут в моде осенью

Не можете определиться с цветом? Вот такой нейл-арт демонстрирует, каким крутым может быть разноцветный маникюр с гармоничными оттенками и простым дизайном.

Короткий и шикарный

Идеальный маникюр для коротких ногтей: топ-8 дизайнов, которые будут в моде осенью

Монохромный маникюр – фаворит недели моды. Замените чистый белый французский кончик на ониксовый для изящного поворота.

Большой палец вверх

Идеальный маникюр для коротких ногтей: топ-8 дизайнов, которые будут в моде осенью

Иногда достаточно сделать акцент на один ноготь. Жизнь прекрасна. Покажите свой дизайн маникюра, приподняв палец вверх.

Лавандовая дымка

Идеальный маникюр для коротких ногтей: топ-8 дизайнов, которые будут в моде осенью

Но однотонный маникюр тоже никто не отменял. Если вам по душе простота и нежность, то просто выберите свой цвет. Может, это вот такой лавандовый?

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой цвет маникюра назван самым модным этой осенью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!