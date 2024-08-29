Идеальный маникюр для коротких ногтей: топ-8 дизайнов, которые будут в моде осенью

Есть мнение, что короткие ногти предназначены для простого маникюра без дизайна. Социальные сети и модели рук в большинстве своем показывают дизайны, такие как французские кончики или нейл-арт, на длинных ногтях.

Видео дня

Однако на коротких ногтях тоже может прекрасно смотреться как яркий цвет, так и рисунки разного типа сложности. Сайт ELLE показывает, какие из дизайнов идеальны и на коротких ногтях и будут в моде этой осенью.

Пастельные мечты

Если вы еще не экспериментировали с японским нейл-артом, это знак, чтобы наконец-то попробовать. Такой маникюр смотрится красиво и оригинально и длина ногтей совершенно не важна.

Немножко голубого

Этот обратный французский маникюр с голубыми полумесяцами – отличный способ для невест добавить "что-то голубое". Впрочем, почему только для невест? Для всех, кто любит голубой цвет и минимализм на ногтях.

Нежность мрамора

Нежные золотые завитки на кремовой основе создают стойкое покрытие, которое можно носить как для работы, так и отдыха.

Небо голубизна

Желеподобный финиш придает этому маникюру чувство полета в небе.

Современное искусство

Не можете определиться с цветом? Вот такой нейл-арт демонстрирует, каким крутым может быть разноцветный маникюр с гармоничными оттенками и простым дизайном.

Короткий и шикарный

Монохромный маникюр – фаворит недели моды. Замените чистый белый французский кончик на ониксовый для изящного поворота.

Большой палец вверх

Иногда достаточно сделать акцент на один ноготь. Жизнь прекрасна. Покажите свой дизайн маникюра, приподняв палец вверх.

Лавандовая дымка

Но однотонный маникюр тоже никто не отменял. Если вам по душе простота и нежность, то просто выберите свой цвет. Может, это вот такой лавандовый?

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой цвет маникюра назван самым модным этой осенью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!