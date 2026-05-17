Назван летний цвет, который сделает любой маникюр роскошным

Одним из самых нежных цветов для маникюра стал теплый светло-желтый оттенок, похожий на цвет сливочного масла. Именно на нем базируется тренд Butter Nails. Такой маникюр легко сделать дома, ведь он не требует сложного дизайна, рисунков или декора.

Видео дня

Пастельный желтый хорошо подходит и коротким, и длинным ногтям, а благодаря мягкому тону не выглядит слишком ярко. Это хороший вариант для лета, когда хочется легкого, солнечного и аккуратного маникюра, информирует Myself.

Что такое Butter Nails

Butter Nails – это однотонный маникюр в теплом светло-желтом оттенке. Название не имеет отношения к самому маслу, а лишь описывает цвет – мягкий, кремовый, пастельный и немного "сливочный".

В отличие от неонового желтого, butter yellow добавляет ногтям свежести, но не перетягивает на себя все внимание. Именно поэтому такой маникюр можно носить и ежедневно, и на отдыхе, и с более элегантными образами.

Как сделать Butter Nails дома

Сперва ногти нужно подстричь или подпилить до желаемой формы. После этого следует нанести прозрачную базу. Она защищает ногтевую пластину от окрашивания и помогает лаку держаться дольше. Когда базовое покрытие высохнет, можно наносить желтый лак. В зависимости от плотности средства может понадобиться два или даже три тонких слоя, чтобы цвет выглядел равномерным и насыщенным. Главное – хорошо просушивать каждый слой перед следующим. Если поспешить, покрытие может лечь неровно или быстрее испортиться. В завершение маникюр стоит закрепить прозрачным топом. Он придаст ногтям красивый блеск и поможет предотвратить быстрое скалывание лака.

Если обычные Butter Nails кажутся слишком простыми, их можно совместить с другими трендами. Например, сделать микрофренч с тонкой светлой линией на кончиках или мягкое перламутровое сияние поверх желтого оттенка.

Также butter yellow хорошо сочетается с молочными, нюдовыми, белыми и золотистыми деталями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой неожиданный цвет французского маникюра будет самым модным летом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.