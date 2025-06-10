На любой вкус: какая обувь в трендах летом-2025

Лето 2025 года обещает быть насыщенным событиями, как в помещении, так и на открытом воздухе, что делает выбор идеальной обуви настоящим вызовом. Однако, к счастью, модные тенденции этого сезона предлагают множество вариантов, которые помогут создать стильный и комфортный образ для любого случая.

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От пляжных вечеринок до вечерних прогулок - дизайнеры позаботились о том, чтобы каждая женщина нашла что-то по душе, добавив в свой летний гардероб нотку текстуры и элегантности.

Как выбрать обувь на лето

Плетеная и вязаная обувь (Rustic Raffias) возвращается этим летом в новом, изящном виде. Эспадрильи или платформы из плетеной рафии добавляют образу легкости и богемной нотки. Натуральная фактура гармонично сочетается с простыми летними нарядами, превращая обыденный лук в роскошный, будто с подиума.

Массивные пряжки (Buckle Down) - еще один яркий акцент в обуви сезона. Пряжки добавляют стилю блеска и характера, создавая ощущение изысканной дерзости. Комбинируйте такую обувь с джинсовыми шортами и рубашкой - и получите образ, который выглядит просто, но эффектно.

Желейные сандалии (Jelly Much) возвращаются в игру. Этот ностальгический тренд из 90-х снова на пике популярности - яркие цвета, игривый дизайн и легкость сделали их фаворитом сезона. Идеальный выбор для тех, кто любит немного юмора и индивидуальности в своем стиле.

Сандалии "рыбаки" (Fisherman). Если ищете что-то покрепче, обратите внимание на сандалии в стиле "рыбака". Они сочетают комфорт, защиту пальцев и стильную винтажную эстетику. Благодаря закрытому носку и ремешкам, эти сандалии прекрасно подходят как для городских прогулок, так и для активного отдыха на природе.

Тонкие ремешки (Strap Happy) - символ элегантности лета-2025. Стильные босоножки на ремешках добавляют образу женственности и легкости, прекрасно подходят как к платьям, так и к брюкам. Это обувь для теплых вечеров, когда хочется чувствовать себя особенной.

Сетчатая обувь (Mesh Well) - настоящее спасение в жару. Она не только легкая и проветриваемая, но и добавляет образу современности и оригинальности. Выбирайте балетки или кеды из сетки, если хотите комфорта без компромиссов в стиле.

Винтажные кроссовки (Training Day) - еще один обязательный элемент летнего гардероба. Они прекрасно дополняют кэжуал-образы, добавляя нотку спортивного шика. Идеальный выбор для тех, кто всегда в движении и ценит универсальность в обуви.

На OBOZ.UA вы найдете советы, обувь какого цвета выбрать летом.

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