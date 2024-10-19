7 знаменитостей, которые одеваются с дочерьми в одном стиле. Фото

Схожие или одинаковые наряды звездных мам и дочерей – не просто подражание модным трендам (как вот нашумевший mini-me). За этим стоит нечто большее! Это – целая философия, где гармоничные взаимоотношения в семье заявлены как главные ценности. Очевидно, мамы младенцев сами создают парные образы. Если же ребенок немного старше или взрослый, то это – хороший повод покреативить вместе: кто-то может внести в лук нотки ретро или классического стиля, а кто – спортивного или расслабленного casual.

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Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку самых интересных, по нашему мнению, нарядов знаменитостей и их детей. Возможно, после просмотра вам также захочется подобных модных экспериментов.

1. Риз Уизерспун и Ава

48-летняя американская актриса Риз Уизерспун и ее 25-летняя дочь Ава невероятно схожи между собой (только посмотрите на их овалы лиц, разрезы глаз, а также формы носов и губ). Этот эффект усиливается и благодаря тому, что обе обладают подобными вкусами в одежде. В их гардеробах есть oversize-пальто и пиджаки прямого кроя, приталенные платья-бюстье, блузы с рукавами-буфами, прямые джинсы и другие вещи с почти идентичным кроем.

2. Джиджи Хадид и Кая

В сентябре 2024 года дочери британского певца Зейна Малика и американской супермодели Джиджи Хадид, Каи, исполнилось 4 года. Звездная мама не спешит показывать Instagram-подписчикам лицо девочки. Если и публикует ее фото, то только со спины.

Когда Кая родилась, Хадид часто одевала ее в платья/костюмы, похожие на собственные. К примеру, в мае 2021 года обе были одеты в комбинезоны с абстрактными принтами от бренда Isabel Marant. Носят ли они схожие вещи сейчас, когда дочь немного подросла – неизвестно. По крайней мере, в свежих постах знаменитости – нет.

3. Бейонсе и ее дети

Американская певица Бейонсе – настоящая икона стиля, и ее дети, Блю Айви, Сэр и Руми, с детства учатся соответствовать этому высокому статусу. Они часто устраивают фотосессии в одинаковых гламурных нарядах, где пайетки, блестки, золотые оттенки, пестрые принты и роскошные ткани – неотделимые части family-луков.

4. Кайли Дженнер и Сторми

Американская модель Кайли Дженнер и американский рэп-исполнитель Тревис Скотт вместе воспитывают дочь Сторми и сына Эйра Уэбстера. Мальчика мама всегда одевает в уникальные образы, которые контрастируют с ее собственными не только по стилю, но и по цвету. А вот для девочки подбирает одежду с точностью наоборот – чуть ли не каждый ее лук является копией тех, что и у Дженнер.

5. Синди Кроуфорд и Кайя Гербер

Когда американская супермодель Синди Кроуфорд и ее дочь, фотомодель и актриса Кайя Гербер, вместе выходят в люди – не слепо копируют образы друг друга, а подбирают наряды с некоторыми схожими характеристиками. Благодаря этому они рядом выглядят гармонично, а их луки не теряют уникального шарма.

Обе родственницы предпочитают минимализм и элегантную классику. Так, в июле 2024 года Кроуфорд и Гербер пришли на вечер открытия бренда OMEGA House Paris. Дочь была в маленьком черном платье с лаконичным кроем, а ее мама надела похожее изделие длины макси. Обе знаменитости завершили свои луки часами и минималистическими цепочками.

6. Эльза Хоск и Туулики Джоан

Шведская модель Эльза Хоск – мама 3-летней Тууликки Джоан. Она крайне редко одевает дочь в вещи с мультипликационными персонажами, зверюшками, бантиками и т.д. Больше предпочитает изделия, похожие на собственные. Судя по фото на Instagram-странице Хоск, юная леди уже научилась профессионально позировать. Это у нее в крови (получается не хуже, чем у мамы).

7. Мадонна и ее дочери

Американская певица Мадонна – мама шестерых детей (двух родных и четырех усыновленных). Поскольку родные, дочь Лурдес и сын Рокко, уже давно выросли и живут самостоятельной жизнью, знаменитость решила поддержать тренд mini-me со своими младшими наследниками (речь идет о Стелле и Эстер, ставших частью семьи Мадонны в 2017 году). На одной из светских вечеринок певица и ее дочери были одеты в похожие платья от бренда Dolce & Gabbana.

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