Мгновенно сделает вас моложе: визажистка поделилась волшебным лайфхаком для макияжа

Всем хочется сохранить молодость как можно дольше. Возрастные изменения неизбежны, и важно заранее начать качественный уход за кожей, включающий деликатный пилинг, тщательное увлажнение и защиту от вредного воздействия ультрафиолета.

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Хирургическая подтяжка – это один из радикальных способов омоложения, но с помощью правильных методов и техник макияжа можно произвести эффект лифтинга, используя доступные косметические средства. Издание Express рассказало, как сделать антивозрастный макияж.

Антивозрастной макияж

Качественный макияж не означает, что вам придется тратиться на дорогие косметические продукты. Вам понадобятся средства, которые, вероятно, уже есть в вашей косметичке:

кремовый консилер;

корректор;

средство для контурирования;

румяно;

хайлайтер.

Пошаговая инструкция

Основным инструментом станет кремовый консилер – нужно выбрать оттенок, который на несколько тонов светлее вашего естественного тона кожи. Нанесите средство на складку, идущую от носа ко рту. Добавьте немного корректора под нижнюю губу и над дугой брови. Также эксперты по красоте советуют наносить небольшое количество средства во внутренний уголок глаза и немного провести вверх по внешнему уголку, чтобы поднять лицо. Растушевывать средства следует мягким косметическим спонжем или пальцами. Чтобы завершить образ, следует использовать теплое коричневое средство для контурирования, нанеся его на скулы, затем под челюстью и вокруг подбородка. Что касается румян, выбрать идеальное место нанесения для создания эффекта лифтинга достаточно просто. Нужно приложить большой и указательный пальцы к уху, чтобы создать L-образную форму и добавить внутрь немного кремового средства. Нанеся розовый пигмент на кожу, добавьте несколько маленьких точек прозрачного тонального крема на все лицо и тщательно растушуйте. И последний штрих – добавьте немного редкого хайлайтера на всех точках, где вы на первом этапе наносили консилер.

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