Мгновенно придают объем: 4 удачные стрижки для тонких волос

Тонкие волосы – проблема, с которой сталкиваются гораздо чаще, чем кажется. Гормональные изменения, стресс, наследственность, возрастные процессы или даже регулярные укладки могут постепенно уменьшать густоту. Это не всегда резкое выпадение – иногда волосы просто теряют объем.

Косметические средства могут частично помочь, но быстрый визуальный эффект дает правильно подобранная стрижка. Некоторые формы способны буквально за один визит к мастеру сделать волосы визуально гуще, говорят эксперты.

Длина до плеч со слоями у лица

Эта стрижка сохраняет универсальную длину, но убирает лишний вес, который "тянет" тонкие волосы вниз. Легкие слои вокруг лица добавляют движения и визуально увеличивают густоту именно в зоне пробора и передней линии роста.

Ровный срез на уровне плеч формирует четкий контур, благодаря чему волосы кажутся более плотными. Такая форма хорошо держит объем даже без сложной укладки.

Слоеный боб

Боб со слоями – один из самых удачных вариантов для тонких волос. Более короткие слои на макушке создают естественный подъем у корней и не дают волосам прилегать к голове.

К тому же такая стрижка легко поддается укладке – иногда достаточно легкого мусса и сушки феном.

Удлиненный пикси с текстурой

Более короткие стрижки почти всегда кажутся гуще, ведь короткие волосы не отягощены собственной длиной. Удлиненный пикси с мягкими слоями концентрирует объем на макушке и по бокам.

Текстурированные пряди добавляют движения и позволяют создавать разные варианты укладки – от гладкой до слегка небрежной. Такая стрижка особенно хорошо подходит женщинам, которые хотят визуально омолодить образ.

Рваный (чопи) боб

Рваный боб с неровными кончиками – идеален для волос, которые кажутся редкими на срезе. Неровная текстура разрушает четкую линию, из-за которой тонкие волосы часто кажутся еще тоньше.

Легкие рваные слои создают эффект густоты, ведь пряди не сливаются в плоскую массу. К тому же такая форма хорошо реагирует на минимальное количество укладочных средств и не требует ежедневного сложного стайлинга.

Вместо того чтобы пытаться "нарастить" объем, стоит изменить геометрию прически – это дает мгновенный результат.

