Мгновенно подтянет лицо: метод нанесения консилера, который изменит ваш макияж

Консилер – эффективное косметическое средство, которое поможет скрыть темные круги под глазами, красноту и гиперпигментацию на коже. Однако эксперты отмечают: консиллер может даже визуально подтянуть лицо, создав так называемый лифтинговый эффект.

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Визажист Мэри Филлипс рассказала о технике нанесения макияжа, что скроет морщины и сделает кожу моложе на несколько лет. Важно знать теорию точечного нанесения корректора, чтобы добиться эффекта подтяжки лица или глаз.

Техника нанесения

Мэри Филлипс, часто создающая макияжи для знаменитостей, например, для Кендалл Дженнер и Дженнифер Лопес, рассказала, как получить мгновенную подтяжку глаз. Главное правило – не создавать многослойное нанесение средства. Консиллер может забиваться в складки и мелкие морщинки, особенно если вы используете плотную текстуру.

Первую точку следует нанести у носа и растушевать спонжем, затем вторую – во внутреннем уголке глаза, третью – во внешнем.

Дополнительные советы

Не следует пропускать предварительный этап. Качественный праймер или крем с эффектом увлажнения не только заполнят неровности и морщинки, но и будут способствовать лучшему нанесению и более стойкой макияжу.

"С праймером ваш консилер продержится по крайней мере восемь часов без необходимости обновления", – отметила визажистка Наташа Мур.

Лучше всего использовать светлые консилеры, полностью покрывающие темные пятна. Однако экспертки не соглашаются с популярным советом по нанесению консилеров, оттенок которых светлее, чем естественный тон кожи.

"Распространенной ошибкой является выбор оттенка консилера, который светлее вашей кожи, поскольку это лишь подчеркнет продукт", – резюмировала Мур.

Выберите оттенок, который подходит вашему цвету кожи, и слегка вдавите его спонжем. Консилер не следует растирать на коже – он должен перекрыть неровности и темные круги.

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