Фанатка каблуков Виктория Бекхэм удивила обувью, которая обещает стать трендом осени 2024 года. Фото

Британская певица и автор песен Виктория Бекхэм, которая даже с загипсованной ногой обувала каблуки, удивила фанатов неожиданным выбором обуви, и она обещает стать трендом осени 2024. Фанаты не ожидали от звезды рекомендации выбрать пару на низкой подошве.

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Жена Дэвида Бекхэма уже много лет славится своей безупречной походкой на шпильках и умением стилизовать изящную обувь со всем гардеробом. Однако на днях в ее Instagram появилось кое-что новое.

Бекхэм представила лаконичные туфли на плоской подошве с острым мысом, напоминавшие гибрид лодочек и мокасин.

Кожаная обувь в черном, коричневом и кремовом цветах появилась в новой коллекции бренда Виктории Бекхэм. Все три пары имели идентичный дизайн, отличались только цвета кожи.

Мокасины-лодочки от звезды имеют закрытую пятку, металлическое украшение и очень острый нос.

"Создайте изысканный образ во вневременных моделях мокасин в этом сезоне, выполненных из матовой телячьей кожи", – прорекламировала свой новый товар Бекхэм.

Несмотря на то, что такая пара действительно может стать хитом осени благодаря лаконичному дизайну и необычной форме, фоловеры все же удивились выбору Виктории, которая раньше позиционировала себя как преданная фанатка обуви на каблуке.

В общем, мнения в комментариях разделились на тех, кто назвал новую пару Бекхэм "бабушкиными туфлями", и тех, кто предсказал идее безумный успех.

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