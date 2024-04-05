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Меган Фокс показала смелую стрижку и неожиданный цвет волос: что за техника окрашивания "голубой джинс"

Катерина Малай
Lady Oboz
2 минуты
231
Меган Фокс показала смелую стрижку и неожиданный цвет волос: что за техника окрашивания 'голубой джинс'

Американская актриса и модель Меган Фокс в последнее время проявляет особую симпатию к трендам 2010-х годов. Среди них и неординарные цвета волос. Последние месяцы звезда жила с ярко, а затем тускло-розовыми прядями, но теперь ее имидж снова претерпел кардинальные изменения.

Фокс показала не только стильную окраску "голубой джинс", но и отстригла волосы до плеч. Новые фото появились в ее Instagram.

Новый нежно-голубой цвет шевелюры актрисы был популярен в период 2010-2016 годов, когда модницы во всем мире окрашивали пряди или все волосы в пастельные оттенки.

Меган Фокс показала смелую стрижку и неожиданный цвет волос: что за техника окрашивания "голубой джинс"

Меган Фокс решила сделать именно такую небрежную покраску, оставив корни своего натурального коричневого цвета.

Боб, с которым позировала знаменитость, даже не был полностью голубым. На кадре видны белые отливы, что указывает на технику "голубой джинс". Деним, популярный в те годы, имел много белых потертостей, делавших штаны неоднотонными.

Меган Фокс показала смелую стрижку и неожиданный цвет волос: что за техника окрашивания "голубой джинс"

Новый образ Меган – результат работы знаменитого парикмахера Димитриса Джаннетоса, работавшего с Шей Митчелл, Камилой Кабелло и Сиарой. Именно он колдует над цветом волос звезды, которая в последнее время меняет его регулярно. Он и дал название оттенку, который сделал для Фокс.

К слову, в новинку звезде не только синий цвет, но и короткая стрижка. Раньше она позировала с каре, но быстро нарастила волосы. На этот раз пряди актрисы отрезали до боба.

Меган Фокс показала смелую стрижку и неожиданный цвет волос: что за техника окрашивания "голубой джинс"

Ранее OBOZ.UA писал, что украинки массово отреагировали на непутевую шутку Меган Фокс об "украинских надувных куклах", запустив флешмоб. Его суть в том, что украинские юзеры публикуют свои фото с макияжем и без, в вечерних нарядах и простой одежде, демонстрируя красоту без пластики и фильтров, что для Фокс недоступно.

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