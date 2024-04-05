Меган Фокс показала смелую стрижку и неожиданный цвет волос: что за техника окрашивания 'голубой джинс'

Американская актриса и модель Меган Фокс в последнее время проявляет особую симпатию к трендам 2010-х годов. Среди них и неординарные цвета волос. Последние месяцы звезда жила с ярко, а затем тускло-розовыми прядями, но теперь ее имидж снова претерпел кардинальные изменения.

Фокс показала не только стильную окраску "голубой джинс", но и отстригла волосы до плеч. Новые фото появились в ее Instagram.

Новый нежно-голубой цвет шевелюры актрисы был популярен в период 2010-2016 годов, когда модницы во всем мире окрашивали пряди или все волосы в пастельные оттенки.

Меган Фокс решила сделать именно такую небрежную покраску, оставив корни своего натурального коричневого цвета.

Боб, с которым позировала знаменитость, даже не был полностью голубым. На кадре видны белые отливы, что указывает на технику "голубой джинс". Деним, популярный в те годы, имел много белых потертостей, делавших штаны неоднотонными.

Новый образ Меган – результат работы знаменитого парикмахера Димитриса Джаннетоса, работавшего с Шей Митчелл, Камилой Кабелло и Сиарой. Именно он колдует над цветом волос звезды, которая в последнее время меняет его регулярно. Он и дал название оттенку, который сделал для Фокс.

К слову, в новинку звезде не только синий цвет, но и короткая стрижка. Раньше она позировала с каре, но быстро нарастила волосы. На этот раз пряди актрисы отрезали до боба.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинки массово отреагировали на непутевую шутку Меган Фокс об "украинских надувных куклах", запустив флешмоб. Его суть в том, что украинские юзеры публикуют свои фото с макияжем и без, в вечерних нарядах и простой одежде, демонстрируя красоту без пластики и фильтров, что для Фокс недоступно.

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