Маникюр-календарь: 9 дизайнов каждый месяц 2025 года

Многие женщины ежемесячно сталкиваются с вопросом, какой дизайн маникюра выбрать: трендовый, который нравится, подходит под конкретный стиль или событие. Поможет с выбором маникюр-календарь: сборник советов, которыми можно воспользоваться каждый месяц в году.

Видео дня

Они помогут выбрать дизайн, отражающий атмосферу времени года, празднований или ассоциаций с месяцами. OBOZ.UA собрал варианты маникюра с апреля по декабрь 2025 года.

Апрель: флористические мотивы

Весна в разгаре, а значит, пришло время для цветочного дизайна. Минималистичные веточки, бутоны или нежные рисунки в стиле акварели будут идеальным выбором. Это время, когда темные и нейтральные цвета постепенно сменяются нежными оттенками желтого, розового и голубого.

Май: зеленая энергия

Последний месяц весны – отличное время для маникюра в зеленых оттенках. Выбирайте от нежно-фисташкового до насыщенного изумрудного, на которые вдохновляют "наряженные" в листья деревья и ухоженная трава на обочинах.

Июнь: солнечное настроение

Лето традиционно следует начать с ярких красок. Желтый, оранжевый, коралловый – главные цвета июня. Добавьте градиент или эффект "солнечных бликов", чтобы сделать монотонное покрытие более интересным.

Июль: морские мотивы

Середина лета ассоциируется с морем, потому синий, бирюзовый и белый – идеальное сочетание для июля 2025 года. Дизайн с волнами или песком будет отличным выбором, даже если отпуск запланирован на другой месяц.

Август: фруктовый маникюр

Яркие оттенки арбуза, малины или клубники создадут идеальное летнее настроение. Такой дизайн отгоняет печальные мысли о том, что лето вот-вот сменится дождливой порой, и вдохновляет наслаждаться солнцем и теплом каждый день.

Сентябрь: осенние краски

Золотистый, коричневый, бордовый – самые трендовые оттенки осени, которые можно заметить не только в маникюре, но и моде на одежду. Добавьте блеск или легкий матовый эффект для стильного завершения образа.

Октябрь: уютный тыквенный стиль

Теплые карамельные, горчичные и оливковые оттенки идеально подходят для разгара осени. Геометрия, абстракция или осенние листья – отличные детали. Кроме этого, можно приступить к созданию жуткого хэллоуинского образа именно с такой детали, как ногти. Призраки, паутинка или черные маски в дизайне будут уместны.

Ноябрь: глубокие и насыщенные цвета

Фиолетовый, винный, темно-синий создают загадочный вид и заканчивают ежегодную тенденцию монотонных дизайнов, ведь предновогоднее время ассоциируется с блеском, гламуром и стразами. Сочетайте темные оттенки с глянцевым покрытием или золотой фольгой.

Декабрь: праздничный блеск

Последний месяц года требует яркого маникюра. Красный, золотой, серебряный и зеленый – идеальный цвет. Добавляйте глиттер, стразы или тематические узоры, чтобы создать праздничное настроение и быть звездой корпоративов, домашних праздников и встреч с друзьями.

Ранее OBOZ.UA писал, что "старомодная" и практичная сумка с 2000-х снова покорила модные подиумы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!