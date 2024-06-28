От юбки макси до папайки. Стилистка назвала топ-7 самых трендовых вещей сезона

Лето вносит свои коррективы в ежедневный гардероб: в этом сезоне в тренде как короткие пышные юбки, так и длинные полупрозрачные. А еще – папайки.

Видео дня

И чтобы долго не думать каждое утро – что же надеть сегодня – следуйте советам персональной стилистки. anna.le.nova на своей странице в Instagram назвала топ-7 самых трендовых вещей этого сезона. Выбирайте, что вам по душе.

Жилет

Конечно, самая удобная одежда летом – это та, в которой не жарко. Но офисный дресс-код еще не отменили, поэтому нужно выбрать что-то красивое, удобное и стильное. И жилет очень кстати дополнит ваш летний рабочий образ.

Пышная юбка макси

Если вы любите пышную длинную одежду – этот тренд точно для вас. Выбирайте такую юбку и будьте уверены, что одеты модно и стильно.

Пышная юбка мини

А этот вариант тренда для тех, кто любит показать свои ножки. Короткая пышная юбка – одна из самых трендовых вещей летнего сезона.

Футболки в стиле гранж

Оверсайз, растянутый с контрастными принтами – футболка в стиле гранж идеально дополнит ваш летний гардероб.

Поло

Если же вы предпочитаете более сдержанный стиль – выбирайте футболки поло. Они прекрасно подойдут как к юбкам, так и к шортам или джинсам.

Полупрозрачная длинная юбка

Еще один интересный тренд этим летом – полупрозрачная длинная юбка. Выглядит стильно и красиво.

Папайка

И в завершение топ-7 самых трендовых вещей – головной убор папайка. Дополните ею свой образ и будьте в тренде летнего настроения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о советах от украинского дизайнера Андре Тана, который продемонстрировал идеальные джинсовые сочетания на каждый день. По словам модельера, тотал деним образы сейчас на пике популярности. Подробнее читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!