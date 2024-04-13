Макияж 'вывернутых' губ сделает их гораздо полнее: в чем суть

Пухлые губы на протяжении многих лет считались эталоном красоты. Сегодня женщины даже решаются на уколы красоты, чтобы увеличить некоторые части своего лица.

Однако не все знают, что эффекты пухлых и вывернутых губ можно достичь только с помощью макияжа. О том, как это сделать рассказала знаменитая визажистка Эш К. Холм в своем Instagram.

Есть процедура под названием Botox Lip Flip. Во время нее ботокс расслабляет мышцы вокруг рта и выталкивает губу наружу. Это создает иллюзию, будто губы стали более пухлыми.

Однако на самом деле не обязательно ложиться под иглу, ведь такого эффекта можно добиться с помощью макияжа.

Техника макияжа "вывертание губ"

Знаменитая визажистка Эш К. Холм, сотрудничающая с Мадлен Клайном, Арианой Гранде и Хлоей Кардашьян, часто использует эту технику на своих клиентах.

Для начала вам нужно взять коричневый карандаш, похожий по оттенку на естественный цвет ваших губ.

Подведите им только по центру под нижней губой и галочкой над верхней. Таким образом, вы начнете создавать новые тени на вашем лице и визуально "выворачивать" губы.

Затем немного растушуйте то, что получилось небольшой кисточкой и возьмите еще один коричневый карандаш, который будет примерно на три тона темнее предыдущего.

Сделайте им еще один контур, соединяющий ваш натуральный цвет губ с тем, что вы нарисовали раньше, и нанесите немного темного карандаша в уголки. Это придаст еще большей четкости и глубины макияжу ваших губ.

В завершение снова растушуйте тени с помощью кисточки и заполните губы натуральным розовым оттенком.

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