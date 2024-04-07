Макияж точно не поплывет: действенные лайфхаки на летний сезон

Лето – это время года, когда хочется чувствовать себя легкой, свежей и красивой. Тем не менее, жара и влажность могут негативно влиять на макияж, делая его неустойчивым и портя весь образ.

Кто-то может подумать, что летом лучше вообще не краситься, но не стоит отказывать себе ни в чем. Издание India Times поделились действенными лайфхаками, которые помогут вам сохранить красивый вид в течение всего жаркого дня.

Начните с праймера

Прежде чем наносить любой макияж, нанесите праймер. Ищите средство с матки, чтобы контролировать избыток жира и минимизировать блеск в течение дня. Этот шаг разгладит вашу кожу, упростит нанесение макияжа и поможет ему держаться подольше.

Выбирайте легкие формулы

В жаркую и влажную погоду тяжелые тональные основания и кремовые маскирующие средства плохо держатся на коже. Поэтому следует использовать легкие формулы на водной основе, выравнивающие тон кожи, не забивая поры.

Это могут быть тонированные увлажняющие средства, кремы BB и т.д.

Закрепите полупрозрачной пудрой

Чтобы закрепить макияж и предотвратить блеск, закрепите тональный крем и консилер легкой полупрозрачной пудрой. Сосредоточьтесь на Т-зоне и на зонах, склонных к жирности, таких как лоб, нос и подбородок.

Используйте водостойкие продукты

Жара и влажность требуют макияжа, устойчивого к поту и воде. поэтому инвестируйте в водостойкие туши, подводки для глаз и продукты для бровей.

Используйте кремовые румяна и хайлайтер

Чтобы получить естественный румянец и натуральное сияние, выбирайте кремовые румяна и хайлайтеры вместо пудровых. Кремовые формулы идеально сливаются с кожей и держатся гораздо лучше.

Закрепите макияж с помощью спрея для фиксации

После завершения макияжа зафиксируйте все на месте несколькими брызгами фиксирующего спрея. Вы даже можете приобрести специальное средство для влажной погоды.

Минимальный макияж глаз

В летнюю жару тяжелый макияж глаз может быть неудобным и размазывающимся. Поэтому лучше минимально подчеркивайте глаза и используйте нейтральные тени для век.

Выбирайте стойкие формулы для губ

Избегайте липких блесков и кремовых помад, которые могут таять и расплываться в жаркую погоду. Выбирайте стойкие средства для губ, которые будут выглядеть ярко и не будут нуждаться в постоянном внимании.

Удаляйте излишки жира в течение дня

В течение дня аккуратно удаляйте излишки жира из Т-зоны, чтобы сохранить матовый цвет лица, не нарушая макияж. Для этого можно использовать специальные матующие салфетки для лица.

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