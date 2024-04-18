Как выбрать идеальную помаду: советы

Опытные визажисты говорят, что подобрать правильный оттенок нюдовой помады может быть даже сложнее, чем найти свой идеальный красный. Ведь придется учесть гораздо больше факторов, чтобы безупречно вписать этот цвет в трендовый невидимый макияж.

Свои советы по подбору помады дала изданию Body+Soul визажистка Мелисса Джилетти. Она отметила, что нюдовыми могут считаться карамельные, персиковые, приглушенные розовые, розовато-коричневые тона и более глубокие оттенки мокко и коричневого. Все зависит от природного цвета кожи, который может быть очень разным.

Чтобы найти вариант, который подходит именно вам, экспертка по макияжу советует начать с точного определения оттенка своей кожи. Присмотритесь к цвету вен, которые можно разглядеть под ней. Если они фиолетово-синеватые, значит ваша кожа имеет холодный тон, если зеленоватые – теплый. Сине-зеленые вены указывают на нейтральный цвет кожи.

Ориентируясь на это, присмотритесь к соответствующей гамме помад. Людям с более холодной кожей следует искать среди розовых и персиковых оттенков. Тогда как более теплая кожа будет хорошо смотреться с оттенками меда, карамели, терракоты и абрикоса. "Ищите цвет на несколько тонов светлее или темнее вашей кожи, но никогда не такой же оттенок", — посоветовала Мелисса. Нюдовая помада в тон кожи может сделать ваше лицо слишком бледным.

К помаде визажистка советует выбирать карандаш или подводку на 3-4 тона более темные. Чтобы не выглядеть с ней так, словно вы только что прибыли из девяностых, она рекомендует растушевывать внутренний край подводки с помощью небольшой кисточки для губ, а уже потом наносить саму помаду. В таком случае ваш образ будет одновременно и естественным, и роскошным.

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