Макияж для нависших век: приемы, которые 'откроют' ваш взгляд

Сделать взгляд открытым и выразительным помогут специальные техники макияжа. Нависшие веки могут быть врожденной или приобретенной особенностью. Обычно взгляд "опускается" в связи с возрастными изменениями. Однако правильный макияж может творить чудеса, подчеркивая вашу природную красоту и возвращая молодость.

Эксперты рассказали, какой макияж лучше всего подойдет для нависших век. Простые лайфхаки помогут зрительно увеличить глаза и скроют возрастные изменения.

Тональный крем и консиллер

Начните свой макияж с хорошо подобранного основания и корректора. Выбирайте средства легкой консистенции, которые не создают эффекта маски и не будут скатываться в маленькие морщинки. Нанесите консилер, чтобы скрыть темные круги под глазами.

База для теней

Перед нанесением теней создайте правильную основу, чтобы макияж держался дольше. Праймер поможет создать более выразительные цвета и улучшить устойчивость пигмента. Убедитесь, что основание хорошо распределено по всему веку.

Тени для век

Визажисты советуют избегать блестящих и мерцающих оттенков, которые могут подчеркнуть нависшие веки. Вместо этого выбирайте матовый и сатиновый цвет. Начните со светлого оттенка на движущемся веке, затем осторожно добавьте более темный тон в складку веки, чтобы визуально поднять ее.

Подводка для глаз

Чтобы визуально приподнять нависшие веки, можно использовать подводку. Наносить ее следует только от середины века к наружному уголку, подчеркивая форму глаза. Избегайте слишком густых или темных линий, которые могут сделать взгляд тяжелым и уставшим.

Тушь для ресниц

Подкрученные ресницы открывают взгляд и делают его выразительным. Используйте щипцы для завивки, чтобы приподнять ресницы, а затем нанесите тушь.

Карандаш для бровей

Следует позаботиться о правильной форме бровей и заполнить пробелы тенями или карандашом. Очень важно, чтобы брови были правильно приподняты, чтобы придать глазу оптическое пространство.

Румяна

Чтобы отвлечь внимание от нависших век, следует нанести румяна на скулы. Это придаст свежесть и сияние вашему лицу.

Регулярный уход

Не забывайте регулярно ухаживать за кожей вокруг глаз. Нежная кожа в этой зоне требует особого внимания. Используйте увлажняющие кремы и сыворотки, чтобы сохранить эластичность и упругость.

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