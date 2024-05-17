Как сделать макияж smoky eyes всего одним продуктом: звездный лайфхак

Дымчатый глаз – классический макияж, который никогда не выходит из моды. Но вы знали, что сделать его можно с помощью только одного продукта?

Профессиональные визажисты утверждают: все, что вам понадобится, это хороший карандаш для век с сатиновой текстурой грифеля. Модная дизайнерка Виктория Бекхэм в своем Instagram рассказала обо всех нюансах его использования для создания безупречного образа.

Прежде всего, позаботьтесь, чтобы карандаш был острый. Если кончик стержня будет тупым, вы не сможете точно нарисовать все линии. Поэтому начните с того, что заточите карандаш.

Далее прорисуйте линию верхнего века вплотную к ресницам. Начните вести тонкую полоску из внутреннего угла и примерно от середины постепенно делайте ее немного шире. При желании выйдите за пределы века, нарисовав стрелку.

Чтобы сделать ресницы визуально более густыми, нанесите тем же карандашом точки между волосками. Сделайте так и на верхних и нижних веках. Это также поможет создать более естественный вид, чем если бы вы проводили сплошную линию, чтобы подвести глаза.

Следующим шагом нанесите карандаш толстым слоем на руку и возьмите кисточку для макияжа глаз. Наберите немного продукта с руки на кисточку и воспользуйтесь им, как тенями, выделив подвижное веко и складку для создания дымчатого эффекта. Расширяйте эту зону ближе к внешнему углу глаза.

Напоследок возьмите маленький спонж для макияжа глаз или кисточку с коротким ворсом и наберите на него небольшое количество карандаша с руки. Подведите спонжем нижнее веко. Это поможет создать не линию, а аккуратное затенение в этой зоне. Завершите ежедневный образ, воспользовавшись тушью.

Если же вы хотите добавить образу шика, который подойдет для вечернего выхода, нанесите тот же карандаш на водную линию нижнего века, придав взгляду глубины и драматичности.

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