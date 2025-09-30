Лучшие стрижки для лица в форме сердца: советы стилистов

Лицо в форме сердца, с выразительными скулами и более узким подбородком, открывает широкие возможности для создания стильного образа. От коротких пикси до элегантных лобов – стрижки для этого типа лица помогают уравновесить пропорции, акцентируя на глазах и скулах.

Ведущие стилисты делятся советами, какие прически лучше всего подходят для такого лица. Важно, чтобы стрижка была не только модной, но и легкой в уходе. Предлагается семь причесок, которые идеально дополнят лицо в форме сердца.

Челка, зачесанная набок

Челка набок – идеальный выбор для лица в форме сердца, ведь она смягчает широкий лоб и уравновешивает узкий подбородок. Такая челка привлекает внимание к глазам и скулам, разбивая ширину верхней части лица. Для укладки используйте разглаживающую сыворотку и круглую щетку среднего размера с феном, чтобы создать мягкий, естественный вид. Эта прическа требует минимального ухода, но выглядит эффектно.

Стрижка пикси

Короткая стрижка пикси подчеркивает скулы и глаза, уменьшая визуальную ширину лба благодаря мягкой челке. Ее неровные бока и задняя часть добавляют текстуры, избегая чрезмерной угловатости. Эта прическа не требует сложной укладки – достаточно нанести пасту для текстуры, чтобы подчеркнуть форму. Пикси идеально подходит для тех, кто хочет стильный вид с минимальными усилиями.

Кудрявая пикси

Для обладательниц вьющихся волос такая прическа добавляет объема и четкости естественным локонам. Эта стрижка подчеркивает выразительные черты лица, в частности скулы и линию челюсти. Она выглядит динамично и не требует сложного ухода, что делает ее практичной для активного образа жизни.

Длинная пикси

Такая прическа сохраняет немного больше длины, создавая объем на макушке и сужая бока. Этот стиль позволяет экспериментировать с цветами и укладкой, сохраняя акцент на чертах лица. Длинная пикси идеально подходит для тех, кто хочет короткую прическу, но с возможностью варьировать образ.

Лоб

Лоб, или длинный боб, – универсальный вариант, который смягчает черты лица в форме сердца. Он добавляет полноты возле челюсти, уравновешивая узкий подбородок. Элементы, обрамляющие лицо, делают стрижку мягкой и элегантной. Для объемного вида используйте пудру для объема, чтобы избежать плоскости. Лоб можно носить как гладким, так и с легкими волнами.

Волнистый лоб

Волнистый лоб идеально подходит для всех типов волос, добавляя мягкости линии челюсти. Волны привлекают внимание к глазам и создают непринужденный, но изысканный образ. Эта стрижка легко адаптируется к повседневному или вечернему стилю, а для укладки достаточно текстурирующего спрея.

Глубокая боковая часть

Глубокий пробор сбоку подчеркивает скулы и добавляет изящества лицу в форме сердца. Этот стиль позволяет легко изменить образ без кардинальных изменений в стрижке. Он работает с любой длиной волос, создавая эффектный акцент на чертах лица и придавая прическе современный вид.

