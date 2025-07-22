Лучшие прически с хвостом для коротких волос: летние варианты

В летнюю жару даже короткие волосы порой хочется собрать в прическу, чтобы почувствовать максимум свежести от ветерка на своей шее. И это не такая сложная задача, как кажется.

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И правильным подходом к укладке прически и хорошо подобранными аксессуарами можно быстро получить отличный результат. Лучшие идеи собрало издание Byrdie.

С шелковым бантом

Банты – один из самых милых вариантов украшения волос. Поэтому соберите свою прическу в низкий хвост на затылке, закрепите небольшой резинкой и заколками и напоследок украсьте все шелковой лентой, завязанной в бант.

С выпущенными прядями

Короткие пряди, как ни крути, могут легко выпадать из прически и превращать ее в хаос. Так почему бы не возглавить этот хаос? Завяжите хвост высоко на затылке и выпустите несколько пучков волос возле лица, чтобы они красиво его обрамляли.

С дополнительным объемом

Создайте своей шевелюре дополнительный объем на макушке, накрутив и начесав ее в передней части головы. Далее сделайте хвост высоко на затылке и тоже начешите его, чтобы придать волосам пышности. Не забудьте все хорошо зафиксировать лаком.

С золотыми аксессуарами

Всем нам летом хочется чувствовать себя греческими богинями, которые ходят в легких туниках и не страдают от жары. Тунику вы можете приобрести на свой вкус. А вот на закрепление такого образа сработает низко завязанный хвост, подхваченный заколкой золотистого цвета.

Завязанный на узелок

Секрет этой милой прически довольно прост. Сначала завяжите низкий хвост с помощью резинки, а затем отделите от него прядь волос, оберните ею резинку, чтобы скрыть ее, а кончик этой пряди пропустите сквозь резинку еще раз, чтобы получить симпатичный узелок.

С двойным закреплением

Для создания такой прически лучше всего подойдут заколки-крабики небольшого размера. Завяжите хвост высоко на затылке, приподнимите его у корней, чтобы создать волну и закрепите эту волну заколкой. И повторите этот же прием немножко ниже.

С жемчужными аксессуарами

Жемчуг всегда напоминает нам о море, а значит и о лете. Поэтому непременно приобретите себе заколки с искусственным жемчугом для летних причесок. Например, разделите волосы на два боковых хвостика, скрутите их в жгуты и объедините в низкий хвост. Закрепите прическу жемчужной заколкой.

С петлей

Если длина волос позволяет, добавьте своему хвосту объема, собрав его в петлю. Завяжите низкий хвост на затылке и надежно скрепите его резинкой. А затем подхватите концы, закрутите в петлю и еще раз закрепите резинкой. Несколько свободных прядей возле лица довершат эту креативную прическу.

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