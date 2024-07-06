Лучше их избегать: стилисты назвали 5 принтов, которые прибавляют возраст женщинам

В любом возрасте женщина стремится выглядеть красиво, используя различные принты в одежде. Однако стилисты отмечают, что принты очень изменчивы, ведь быстро входят и выходят из цикла трендов.

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Однако есть такие узоры, которые выглядят неудачно, несмотря на модные веяния. Среди принтов, визуально придающих женщинам возраста, стилисты выделяют абстракцию и крупные цветы, пишет Bestlifeonline.

Абстрактные принты

Сертифицированый имидж-стилист и основатель Elizabeth Kosich Styling Элизабет Косич говорит, что абстрактные принты следует использовать очень осторожно. А старшим женщинам их лучше обходить вообще. "Абстрактные мотивы имеют тенденцию к смелым формам, масштабам и цветам, которые быстро преобладают и омрачают того, кто их носит", – подчеркнула Элизабет.

Ditsy принты

Ditsy – это цветочный фон с мелкими цветами. Его часто используют в детской одежде, а также на простынях и одеялах. Однако этот нежный принт выглядит некстати на почтенных барышнях. "Симпатический и невинный мотив подходит молодежи и девочкам, но не подходит для имиджа взрослого человека. Если вам нравятся цветы, выбирайте узор средней гаммы", – посоветовала Элизабет Косич.

Геометрические принты

Геометрические узоры большие и яркие. По словам стилистов, с возрастом контраст человека смягчается и смелые узоры с геометрическими элементами лучше не использовать в своем гардеробе.

"Четкие формы и углы могут казаться слишком резкими, а сочетание цветов часто более интенсивными и контрастными, чем наши собственные. Когда это произойдет, это может заставить людей не увидеть ваши личные черты, а только те, которые вы имеете в одежде", – сказала Косич.

Большие цветы

Ения Эрнандес Фонсека, стилист Margo Paige говорит, что подобно микроцветам масштабные принты также могут иметь эффект старения, особенно принты с винтажной или слишком насыщенной эстетикой. "Большие цветы могут создать визуальный эффект загроможденности, который может показаться устаревшим. Также большие цветочные принты создают более консервативный или традиционный образ, который может визуально заставить вас состарить вас за несколько лет", – отмечает стилистка.

Если вы все же любите масштабные цветочные принты, то Эрнандес Фонсека предлагает сочетать их с более современными аксессуарами, такими как украшения, сумка или пиджак.

Гравюры барокко

Боги в мире моды Гуччи и Версаче сделали принты барокко популярными, так что их можно часто увидеть в магазинах одежды по всему миру.

"Принты в стиле барокко слишком украшены, особенно с повторяющимися узорами. Если вы поклонник барокко, выбирайте асимметричный принт со сбалансированным пространством вокруг объекта, чтобы достичь лучшей композиции", – подчеркнула Эрнандес Фонсека.

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