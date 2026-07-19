Лучше, чем пучок: какая прическа идеально подходит для жары

Если мы сейчас заглянем в Instagram или TikTok, то заметим, прежде всего, два основных, но диаметрально противоположных тренда в прическах – в моде либо гладко зачесанные назад и уложенные в строгий пучок волосы, либо же они ниспадают на лицо абсолютно свободными и объемными прядями. Но как быть, если вы ищете золотую середину?

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Тем, кому хочется создать образ, который будет выглядеть аккуратно, несмотря на летнюю жару, но при этом не будет чрезмерно строгим, издание Myself рекомендует прическу под названием Aussie Slick Back. Далее рассказываем, что это такое, что делает такую укладку идеальным вариантом для лета и как сделать ее самостоятельно.

Что скрывается за названием Aussie Slick Back

По сути, Aussie Slick Back – это современная интерпретация классической "мокрой" укладки. Волосы зачесывают назад и придают им блестящий финиш, но без эффекта ультрастрогости и зацементированных гелем прядей. Типичными признаками этого стиля являются глянцевая поверхность с эффектом влажных волос, зачесанные назад пряди и особая деталь – легкий объем на макушке.

Почему этот тренд идеально подходит для лета

Aussie Slick Back сочетает в себе две противоположные вещи: с одной стороны, волосы должны выглядеть естественно и не слишком прилизанными, а с другой – стиль Y2K с его глянцевыми, гладко зачесанными прическами из начала 2000-х снова на пике популярности.

Именно этот микс делает образ таким востребованным. Он выглядит ухоженно, но непринужденно. К тому же укладка волос таким образом не занимает много времени и прекрасно подходит как для повседневных дел, так и для особых событий.

Летом к этому добавляется еще и практическая сторона. Поскольку волосы в этой прическе полностью убраны с лица, шея меньше потеет, а сама прическа сохраняет аккуратный и свежий вид даже в жару.

Как сделать укладку Aussie Slick Back

Вот пошаговая инструкция, как создать этот образ. Важный нюанс – не используйте стайлинговые средства с максимальной степенью фиксации, ведь это более непринужденная и менее строгая прическа. Далее рассказываем поэтапно.

Хотя прическа должна выглядеть влажной, начинать укладывать ее следует на сухих волосах. Это поможет избежать ломкости и даст вам больше контроля над процессом. Распределите легкий стайлинг-крем или гель от корней до кончиков. Важно: не наносите слишком много средства! Волосы должны оставаться подвижными. Временно оставьте отдельные пряди у лица или челку свободными. Это упростит дальнейшую работу. С помощью мягкой щетки зачешите все волосы назад и соберите в хвост. Теперь фирменный прием: перед тем как окончательно зафиксировать хвост, слегка потяните волосы на макушке вверх, чтобы создать прикорневой объем в этой зоне. Это придаст прическе ту самую непринужденную пышность. Пряди у лица, которые вы оставляли свободными в начале, теперь также зачешите назад и аккуратно соедините с общей массой волос. Легкий лак для волос поможет зафиксировать результат без эффекта склеивания.

Хорошая новость заключается в том, что прическа Aussie Slick Back подходит практически всем. Тонкие волосы выиграют от дополнительного объема у корней, а густая шевелюра благодаря гладкому эффекту обретет четкую структуру.

Совет: если у вас очень тонкие волосы, перед началом укладки стоит нанести немного текстурирующего спрея или пудры для объема. Иначе прическа может выглядеть слишком прилизанной.

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