Льняные ногти – новый модный тренд 2024. Что это за маникюр, который понравится любительницам минимализма

Изюминка льняного маникюра заключается в том, что ваши ногти выглядят так, будто их укрыла мягкая льняная вуаль, только вместо ткани используется лак. Чтобы получить этот очень стильный и минималистичный маникюр, главное выбрать правильный цвет лака.

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Подумайте о более нейтральных оттенках, таких как нежно-розовые, приглушенные коричневые и даже почти белые оттенки – но все они должны быть матовыми. Эта тенденция направлена на минимизацию блеска, чтобы получить матовый вид ткани, пишет Women.

Приглушенные терракотовые ногти – это простой способ попробовать льняные ногти

Выбор матового приглушенного терракотового или приглушенного кораллового оттенка является одним из самых простых способов получить льняной маникюр, который действительно подойдет к чему-либо. Это особенно идеально для тех, кто любит немного более сдержанный и простой маникюр, а теплые нейтральные тона как раз подходят для лета.

Добавьте простой нейл-арт

Существует множество минималистических дизайнов ногтей, которые могут улучшить базовый бежевый цвет, сохраняя упрощенную эстетику льна. Попытайтесь нарисовать простую белую линию горизонтально на каждом ногте, чтобы создать геометрическую форму.

Сосредоточьтесь на кончиках

Добавление тонких деталей, таких как горошек, на кончик миндалевидного льняного ногтя вносит нотку веселья в базовый маникюр. Это можно сделать в любом цвете или дизайне, который вам нравится, но помните, что льняной маникюр – это приглушенные оттенки и более мягкие узоры.

Попробуйте полоски для текстуры, которая будет похожа на лен

Поскольку льняная одежда обычно имеет определенную текстуру, неплохо добавить ее в свой маникюр, вдохновленный тканью. Нарисуйте несколько вертикальных полос поверх цвета основания. Более толстые рельефные линии будут имитировать естественную текстуру, которую мы видим в ткани. Смешайте горизонтальные и вертикальные полосы, чтобы создать эффект плетения на ногтях.

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