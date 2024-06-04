Маникюр с фруктами. 10 идей для женщин, которые любят выглядеть ярко

Фрукты и ягоды летом в тренде не только на обеденном столе, но и ногтях. От вишен и лимонов до арбузов и грейпфрутов, а иногда и всего вышеперечисленного.

В конце концов, что может быть свежее, чем такой яркий летний маникюр? Независимо от того, вдохновляетесь ли вы цветом любимого фрукта или ищете буквальный нейл-арт, посмотрите на эти 10 идей маникюра с фруктами от Byrdie.

3D ногти для фруктового салата

Если вам нравится идея разных фруктов на каждом ногте, этот вариант 3D-маникюра в форме фруктового салата будет прекрасной идеей для летнего маникюра.

Фруктовые конфеты Skittle

Этот вариант фруктового маникюра – отличный и довольно легкий в исполнении способ вывести конфеты Skittle на новый уровень.

Ногти "Вишневое сердце"

А как насчет вишневых ногтей в форме сердца? Начните с белого французского маникюра, а затем с помощью кисточки для рисования ногтей или инструмента для наведения точек создайте вишенки, сердечки, блестки и точки.

Абстрактные фруктовые ногти

Чтобы получить более абстрактный фруктовый мани, выберите этот желеобразный образ ногтей. Сочетание нейл-арта и однотонного цвета делает его идеальным для утонченного минимализма во фруктовом нейл-арте.

Гиперреалистическая клубника

Если вы предпочитаете минималистический маникюр, подумайте о гиперреалистичной ягоде или фрукте на глянцевой прозрачной основе. К примеру, вот такая клубника.

Вишневый френч

Нежные летние ногти получатся, если добавить вишневый мотив к миндалевидному французскому маникюру.

Ногти с лимонным розмарином

Ломтики лимона и розмарин? Прекрасная и довольно нежная идея летнего маникюра.

Разноцветие фермерского рынка

Фруктовый нейл-арт тоже красиво смотрится на чудесных ногтях. Подобный маникюр модна получить с помощью наклеек для нейл-арта или ручной росписи.

Персиковые ногти

Любите персики? Покажите это на ваших ногтях. Прекрасный вариант летнего маникюра, можно скомбинировать рисунок и полностью покрытый ноготь.

Ногти Cherry Leopard

Попытайтесь соединить вишню со смелым, модным леопардовым принтом, чтобы получить дополнительный стильный вид на фруктовых ногтях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о маникюре Дженнифер Лопес, который захочется повторить каждой женщине этим летом.

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