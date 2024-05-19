Лицо будет просто сиять: как наносить бронзатор как профессиональный визажист

Все мы мечтаем о безупречной, сияющей коже, которая излучает здоровье и красоту. Лучший способ достичь желаемого эффекта – использовать бронзатор.

Многие женщины не наносят этот продукт на свою кожу, ведь не знают как это делать правильно. Поэтому Real Simple поделился методами использования бронзатора, которые мгновенно сделают ваш макияж в разы лучше.

Бронзатор при правильном нанесении имитирует влияние солнца на вашу кожу и создает эффект свежего золотистого загара.

Этот продукт часто путают с контуром, который используется для того, чтобы углубить тени на вашем лице, но они кардинально разные. В то время как бронзатор отличается оранжевыми и золотистыми тонами с мерцанием или сиянием, контур имеет серые оттенки и матовое покрытие.

Куда наносить бронзатор

Если вы хотите добиться естественного результата и создать эффект, будто вы недавно вернулись с недолгого отдыха, то следует наносить бронзатор на те участки лица, куда больше всего попадает солнце.

Сначала нанесите продукт от одного виска к другому вдоль линии волос, а затем на скулы и нос.

Чтобы создать более загорелый и драматический образ, нанесите бронзатор в форме цифры 3 на обе стороны лица, начиная от виска, двигаясь вокруг глаза и заканчивая под скулой.

Также не ограничивайте себя только лицом. Вы можете наносить бронзатор на все тело, чтобы выровнять тон кожи и уменьшить видимость шрамов, вен и текстуры.

Как наносить бронзатор

Пудровый бронзатор, как правило, наносится большой пушистой кисточкой. Перед использованием этого продукта необходимо, чтобы на коже уже были другие кремовые и жидкие текстуры. Это поможет избежать неоднородного покрытия.

Кремовые или гелевые бронзаторы можно наносить пальцами, спонжиком или кисточкой для тонального основания.

Ошибки при использовании бронзатора

Слишком темный цвет

Одной из распространенных ошибок является использование слишком темного оттенка бронзатора. Выбирайте продукт, который на один-два тона темнее вашего естественного цвета кожи.

Слишком много мерцания

Большинство бронзаторов включают в себя блестки и это отлично, ведь это помогает достичь свежего и сияющего эффекта. Но для того, чтобы иметь более естественный вид следует использовать продукты минимальным количеством мерцания, потому что избыток сделает кожу визуально жирной.

Слишком много бронзатора

Бронзатор ни в коем случае нельзя наносить на все лицо. Это не сделает вас более загорелыми, а создаст эффект маски.

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