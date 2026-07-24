Лето на ногтях: как выглядит один из самых трендовых маникюров

Традиционные флористические мотивы, которые на протяжении многих лет доминировали в летнем нейл-дизайне, в этом сезоне неожиданно уступили место ярким фруктово-ягодным акцентам. Вслед за популярным клубничным трендом на пик популярности выходит изысканный и глубокий черничный маникюр.

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Этот дизайн удачно сочетает в себе сочные летние краски, игривость и сдержанную элегантность, которая подойдет к любому образу. Благодаря широкой палитре холодных синих и фиолетовых оттенков каждая девушка сможет подобрать идеальный вариант маникюра – от минималистичного до ультрасовременного объемного.

Что делает черничный дизайн особенным

Главное преимущество нового тренда заключается в его многогранности и способности адаптироваться под любой вкус. В отличие от обычного однотонного покрытия, черничная эстетика предлагает погрузиться в богатую гамму цветов, вдохновленную спелыми лесными ягодами.

Здесь используются самые разные оттенки: от нежного пастельно-голубого и василькового до глубокого индиго и таинственного фиолетового. Такое разнообразие позволяет экспериментировать с текстурами, градиентами и рисунками, создавая как лаконичные офисные варианты, так и смелые художественные решения для отпуска.

Простые и элегантные черничные ногти

Для поклонниц классики и сдержанного стиля прекрасно подойдет монохромный вариант в ягодной палитре. Можно покрыть ногти одним насыщенным синим цветом или скомбинировать несколько близких оттенков на разных пальцах, завершив дизайн ультраглянцевым топом, который создает эффект "влажных" ягод.

Отдельным стильным направлением стал дизайн "черничная аура" (Blueberry Aura):

Ногтевая пластина покрывается базовым синим цветом и высушивается в лампе. С помощью маленького спонжа-аппликатора и теней для век другого синего оттенка в центре ногтя создается мягкий туманный эффект распыления. Полученный градиент надежно закрепляется глянцевым финишным покрытием.

Игривые черничные ногти с рисунками

Тем, кто любит легкие и солнечные весенне-летние мотивы, понравится сочетание ягодных рисунков с теплыми контрастными цветами и геометрическими узорами. Очень свежо и по-молодежному выглядит сочетание пастельно-желтого цвета и синих деталей.

Чтобы воссоздать такой образ, большой, средний палец и мизинец украшают французским маникюром нежного масляно-желтого цвета. Указательный и безымянный ногти полностью окрашивают в этот же теплый пастельный тон. Далее на безымянный палец и линию френча наносят тонкие синие полоски, а на остальных ногтях рисуют крошечные детализированные черникушки или используют для этого готовые наклейки-слайдеры.

Объемный 3D черничный маникюр

Для самых смелых модниц, которые любят привлекать к себе внимание и выбирают неординарные решения, идеальным выбором станет объемный нейл-арт с трехмерными ягодами.

Создание такого маникюра требует особого мастерства:

На нюдовой основе рисуют изящный розовый френч, украшенный мелким фиолетовым горошком. На безымянном и указательном пальцах с помощью специального густого 3D-геля формируют объёмные сферы, которые окрашивают в реалистичный черничный цвет. Каждую трехмерную ягоду сверху дополняют маленьким тёмно-синим крестиком, имитирующим чашелистик настоящей черники, и дорисовывают миниатюрные зелёные листочки.

В конце весь дизайн покрывают слоем ультраблестящего топа для придания глянцевого объема.

OBOZ.UA предлагает ещё один модный вариант маникюра на лето, который покоряет своей нежностью.

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