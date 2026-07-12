Летние варианты прически хвост: как выглядеть стильно в жару

В жаркую погоду волосы, собранные в хвост, остаются одним из самых удобных способов открыть лицо и шею. В то же время такая прическа давно перестала быть лишь практичным решением и стала полноценным элементом модного образа.

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Стилисты отмечают, что даже несколько простых изменений могут сделать обычный хвост более элегантным, современным или романтичным. Этим летом особенно актуальны несколько вариантов укладки, которые подойдут как для повседневных дел, так и для праздничных выходов.

Гладкий хвост

Этот вариант считается одним из самых популярных в летнем сезоне. Вместо того чтобы бороться с пушистостью волос из-за влажности, стилисты советуют сделать ставку на идеально гладкую текстуру.

Для создания прически достаточно нанести сглаживающий гель, тщательно зачесать волосы назад щеткой и зафиксировать хвост резинкой. В завершение стоит воспользоваться лаком легкой фиксации, чтобы сохранить аккуратный вид в течение дня.

Высокий хвост с "пузырьками"

Такой хвост уже несколько сезонов не выходит из моды. После создания высокого хвоста нужно через равные промежутки закрепить волосы тонкими резинками, а затем немного распушить каждую секцию.

Такая прическа выглядит объемной без использования плойки или других горячих инструментов. Кроме того, равномерное распределение веса волос делает ее комфортной даже в сильную жару.

Хвост с шелковым платком

Шелковая лента или узкий платок помогут быстро освежить даже самую простую прическу. Аксессуар завязывают вокруг основания низкого хвоста, добавляя образу цвета и женственности.

Особенно эффектно смотрятся платки, концы которых примерно совпадают с длиной волос.

Хвост с аксессуарами

Стилисты советуют не ограничиваться одной резинкой. Атласные ленты, декоративные заколки, подвески или крупные зажимы способны за несколько секунд сделать прическу более изысканной.

Такой способ позволяет даже самому простому хвосту выглядеть так, будто на укладку ушло гораздо больше времени.

Хвост со скрытой резинкой

Один из самых простых профессиональных способов – замаскировать резинку прядью собственных волос. Для этого достаточно отделить тонкую прядь снизу хвоста, обернуть ею основу и закрепить невидимкой.

Именно такая мелкая деталь придает прическе дорогой и аккуратный вид.

Низкий хвост с прямым пробором

Любителям сдержанной классики подойдет низкий хвост с ровным центральным пробором. Верхнюю часть волос оставляют гладкой, а длину можно немного завить или придать ей лёгкую текстуру.

Такая прическа выглядит современно, а низкое расположение хвоста меньше нагружает кожу головы в жаркую погоду.

Двойной хвост

Два небольших хвостика уже давно перестали быть исключительно фестивальной причёской. Сегодня их все чаще используют для повседневных образов.

Такой вариант позволяет лучше закрепить волосы, равномерно распределяет их вес и полностью открывает шею, что особенно удобно летом.

Хвост с косой

Еще один практичный вариант – сначала собрать хвост, а затем заплести его в косу. Волосы дольше сохраняют опрятный вид, меньше пушатся и не прилипают к шее.

Особенно эффектно смотрится свободная коса "рыбий хвост", которая придает образу легкость и естественность.

Коса с прядями у лица

Если полностью убранные волосы кажутся слишком строгими, стилисты советуют оставить несколько тонких прядей у лица. Их можно слегка подкрутить, чтобы смягчить черты лица.

Такой способ придает прическе непринужденность, подчеркивает форму лица и делает даже обычный хвост стильным и современным.

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