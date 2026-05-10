Красивый на коротких и длинных ногтях: какой универсальный маникюр выбрать в 2026 году

Жемчужный маникюр в новом сезоне станет одним из самых универсальных вариантов. Жемчуг давно считается символом классической элегантности, но теперь его носят не только в качестве украшений, но и в nail-art дизайнах.

Видео дня

Новый тренд делает ставку на 3D-жемчужины, которые добавляют маникюру объема, блеска и деликатного акцента. Такой дизайн может быть очень сдержанным, с одной жемчужиной на ноготь, или более заметным, с жемчужинами разного размера, информирует Myself.

Как сделать жемчужный маникюр

На первый взгляд 3D-маникюр может показаться сложным, но при правильном подходе его можно повторить довольно просто.

Сначала нужно хорошо подготовить ногти. Придайте им желаемую форму, аккуратно отодвиньте кутикулу, очистите ногтевую пластину от грязи и обезжирьте ее.

После этого нанесите базовое покрытие. Лучше всего для такого дизайна подходят нюдовые оттенки – бежевый, розовый или молочный. Они особенно хорошо сочетаются с перламутровыми 3D-элементами и не перегружают маникюр.

Для декора лучше выбирать жемчужины, плоские с одной стороны. Они лучше держатся на ногте, так как имеют большую площадь для приклеивания.

Нанесите специальный клей для 3D-декора на нужное место, а затем с помощью пинцета прижмите жемчужину к ногтю. Дайте клею хорошо высохнуть. Некоторые средства застывают только под УФ-лампой, поэтому стоит ориентироваться на инструкцию к конкретному клею.

В завершение покройте дизайн прозрачным топом. Это поможет закрепить маникюр и сделать его более аккуратным.

Как снять 3D-жемчужины с ногтей

Если вы захотите убрать такой декор, есть два способа.

Первый – осторожно спилить жемчужины пилочкой. Можно использовать и обычную, и электрическую пилочку, но действовать нужно очень деликатно, чтобы не повредить ноготь. После легкого спиливания жемчужины должны отсоединиться.

Второй способ – ацетон. Для этого нужно завернуть ноготь в ватный диск, смоченный ацетоном, и оставить примерно на 15 минут. После этого жемчужины должны легче сняться с ногтевой пластины.

Идеи для жемчужного маникюра

Хромированные жемчужины

Даже если на ногтях много деталей, дизайн все равно может быть сдержанным. Pearl-Chrome Nails – хороший пример такого сочетания.

В этом варианте используют 3D-гелевые элементы, хромированный эффект и жемчужины, а сверху добавляют glazed-покрытие. В результате маникюр выглядит блестящим, объемным и в то же время элегантным.

Французский маникюр с жемчужинами

Классический французский маникюр также можно украсить жемчужинами. Например, белый френч делают на среднем и безымянном пальцах, а на остальных ногтях рисуют тонкие линии и добавляют жемчужины разного размера.

Такой вариант подойдет тем, кто любит классическую базу, но хочет добавить к ней модный акцент.

Минималистичные жемчужины

Если хочется максимально сдержанного дизайна, стоит выбрать минималистичный жемчужный маникюр. Для этого каждый ноготь покрывают нюдовым лаком, а в центр ногтевого ложа приклеивают одну жемчужину.

Этот вариант особенно универсален. Он не перегружает короткие ногти, но и на длинных выглядит изысканно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сделать маникюр "апероль" – еще один горячий тренд будущего лета.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.