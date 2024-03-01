Кожа будет выглядеть, как у куклы: три совета, как получить идеальный тон без макияжа

Гладкая кожа лица, как у фарфоровой куклы, мечта многих женщин. Нередко этого эффекта удается достичь с помощью макияжа, но на самом деле правильный уход здесь будет более эффективным.

И топовые визажисты советуют полагаться именно не на косметику, а добиваться хорошего состояния кожи изнутри. Тогда не понадобится и сложный макіяж – лицо само по себе будет выглядеть кукольным. OBOZ.UA поинтересовался основными советами, как эффективно добиться такого вида.

Стимулируйте выработку коллагена

Белок коллаген является основой всех соединительных тканей организма и кожи и в том числе. Именно он отвечает за ее упругость и гладкость. Уровень коллагена в организме начинает снижаться после 20 лет и падает с примерной скоростью 1% в год. Чтобы повысить его, некоторые нутрициологи рекомендуют употреблять добавки с коллагеном. Важно при этом иметь в виду, что растительного коллагена не существуетт. Такая маркировка является рекламным трюком. Также следует выбирать те варианты добавок, которые содержат гидролизованный коллаген. Только в таком виде человеческий организм может усвоить вещество. Цельный белок имеет слишком большие молекулы.

Из натуральных продуктов синтезу коллагена способствуют сладкий перец (особенно красный), помидоры, батат, семена подсолнечника и тыквы, лосось, индейка, яйца и авокадо. Их следует добавить в свою диету также потому, что это в целом хорошие и полезные продукты, способные положиться отразиться на здоровье в целом.

Используйте косметику с молочной текстурой

Хотя мы привыкли полагаться на тонеры в уходе за лицом, некоторые визажисты советуют заменить их продуктами, которые имеют текстуру молока. Подбирайте средства в соответствии с типом своей кожи и ее состоянием. Они обычно хорошо воспринимаются кожей и содержат больше увлажняющих компонентов. Их хвалят за глубокое действие и эффективность даже во время отопительного сезона, когда мы страдаем от повышенной сухости.

Найдите SPF с шимерным эффектом

Защита от солнца – ключевой этап в уходе за кожей, если вы хотите защитить ее от фотостарения и дольше сохранить упругой и гладкой. Дерматологи советуют не выходить из дома без крема с SPF. А еще он может придать вашей коже фарфоровый вид, если вы найдете средство с шимерным эффектом. Он придаст естественного сияния и создаст иллюзию подсвеченного изнутри лица.

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