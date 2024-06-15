Модные провалы. Как выглядели самые неудачно одетые звезды 'Бриджертонов' на премьере

Пока киносообщество гудит по поводу последних 4 серий третьего сезона сериала "Бриджертоны", к главным звездам проекта приковано внимание всего мира. Обсуждают не только их игру, но и умение преподнести себя за кадром, что у некоторых еще получается не слишком удачно.

Видео дня

Это можно заметить, взглянув на последний выход на красную дорожку в Лондоне. OBOZ.UA покажет, как выглядели худше всего одетые звезды на премьере.

Уилл Тилстон, играющий Грегори Бриджертона, удивил растрепанным и небрежным видом рядом со своими празднично одетыми коллегами. Он позировал в шортах и кожаной куртке.

Флоренс Гант, воплотившая на экране Гиацинт Бриджертон, появилась в костюме, состоявшем из длинной, пышной юбки и топа. Такой фасон считается старомодным.

Джессика Мэдсен, сыгравшая Крессиду Каупер, "слилась" со своим нарядом. Звезда выбрала серебряную юбку и топ, которые пережали ее тело, а белокурые волосы актрисы не контрастировали с одеждой и светлой кожей, а делали ее бледной.

Аджоа Андо, играющая Агату Денбери, также прогадала с выбором платья. Ее наряд выглядел мятым и мрачным.

Голда Рошевель, играющая королеву Шарлотту, выбрала пестрый образ с синим платьем с разноцветными цветками. Наряд сделал фигуру звезды пышнее, чем она есть.

Ранее OBOZ.UA писал, что Никола Коклан, сыгравшая главную роль в третьем сезоне – Пенелопу Фезерингтон – засветилась в роскошном образе, который довершила шляпа от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!