Звезда сериала 'Бриджертоны' Никола Коклан поразила образом с 'идеальной шляпой' от украинского дизайнера Руслана Багинского

Звезда сериала "Бриджертоны" Никола Коклан, сыгравшая главную роль в третьем сезоне – Пенелопу Фезерингтон, она же Леди Вислдаун – засветилась в роскошном образе, который довершила шляпа от украинского дизайнера Руслана Багинского. Создатель широкополого аксессуара уже отреагировал на выбор звезды.

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Фото в стильном луке актриса, за которой следят 5 миллионов подписчиков, опубликовала в своем Instagram. В комментариях шляпу назвали "идеальной".

Знаменитость позировала в вязаном топе сложного фасона с глубоким декольте и лентами от Colin Burke, который она стилизовала с длинной черной юбкой прямого кроя от Jacquemus.

Низ наряда красиво переливался со шляпой, которую создал украинский дизайнер по заказу звезды "Бриджертонов".

"Было очень приятно создавать эту шляпу для вас", – написал Руслан Багинский. Кстати, актриса оставила отметку с его брендом.

Как известно, аксессуары от Baginskiy есть уже у многих звезд с мировыми именами. Украинец создал уникальные шляпы для королевы-консорта Великобритании Камиллы, а также принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, покойной королевы Елизаветы II, супермодели Эмили Ратаковски, певицы Рианны и многих других.

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса, сыгравшая Крессиду Каупер в "Бриджертонах", поделилась с подписчиками радостной новостью. Она публично призналась, что влюблена в женщину.

Поскольку на днях вышли последние серии третьего сезона популярного сериала, OBOZ.UA подготовил подборку из 12 фильмов и сериалов, напоминающих "Бриджертон".

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