Платье с эффектом водопада. Жена принца Брунея повторила 'ослепительный' образ Кейт Миддлтон

Принц Брунея Абдул Матин впервые в статусе замужнего появился на публике с женой принцессой Анишей Росной. Они провели пышную свадьбу длиной в 10 дней с 7 по 16 января 2024, а теперь празднуют свадьбу друга Айявата Шриваддханапрабхи, президента футбольного клуба "Лестер Сити".

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Аниша Росна надела темно-синее платье с множеством серебряных вставок, что напомнило журналу Hallo! образ супруги принца Уильяма Кэтрин Миддлтон, в котором она появилась на просмотре премьеры фильма "Не время умирать" в 2021 году. Оба платья обладают эффектом водопада, что и делает их похожими.

Известно, что платье Росны принадлежит бренду Дженни Пэкхэм из коллекции Atlantis, но продается за $5,664 только в серебряном цвете. Как утверждает источник, фирменным стилем дизайнера являются "скульптурные силуэты, изысканные детали, ручная отделка бисером и блестящие украшения". Кэтрин Миддлтон является частой клиенткой этого бренда, ведь "золотое" платье подобного фасона было куплено у Дженни Пэкхэм.

В сочетании с платьем принцесса Аниша выбрала серебряного цвета сумку с пряжкой и ручкой покрытой драгоценностями Roger Vivier за $3,600, а также серьги и браслет с бриллиантами.

Похоже, Аниша Росна любит драгоценности и блеск, ведь на свою свадьбу надела платье, созданное по заказу от Zuhair Murad. Платье было вручную украшено бриллиантами и имело длинный шлейф. Свадебная тиара также была усеяна драгоценностями.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно об Анише Росне, жене принца Брунея Абдула Матина. У нее есть собственный бренд одежды, а раньше даже вела блог о еде. С мужем Аниша знакома еще с детства, но когда начались их отношения, неизвестно. Пара обручилась еще в октябре 2023 года.

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