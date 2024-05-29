Контринтуитивный лайфхак поможет иметь идеальный загар летом: что советуют делать эксперты

Загар проявляется как защитная реакция кожи на воздействие ультрафиолетового излучения. В результате этого процесса в нижних слоях эпидермиса откладывается меланин. Дерматологи отмечают: незначительный загар может быть полезен для организма, ведь пребывание на солнце способствует выработке витамина D.

Вредны ожоги и чрезмерный загар – именно они приводят к возникновению рака кожи. Эксперты рассказали, как иметь идеальный загар летом без ущерба для организма.

Советы по загару

Витамин D, образующийся под влиянием солнца, необходимый для роста и развития костей, хорошо влияет на сердце и нервную систему.

Согласно исследованиям, УФ-лучи проникают в кожу всего на 1 мм. При разумном и безопасном пребывании на солнце загар может уничтожить бактерии, снизить уровень холестерина, нормализовать метаболические процессы.

Кроме того, ультрафиолет снижает восприимчивость организма ко многим вредным элементам и веществам, таким как ртуть, свинец, бензол, кадмий, сероуглерод. Солнечные лучи способствуют выработке гормонов, например серотонина, гормона радости.

А вот регулярное длительное пребывание на солнце и ожоги кожи могут привести к негативным последствиям, которые возникают не сразу. Воздействие УФ-лучей может вызвать серьезные заболевания спустя много лет. Также загар является одним из факторов ускорения старения.

Как получить идеальный загар

Есть простой трюк, который может сделать вашу кожу менее сухой и более подходящей для длительного загара – несмотря на то, что лайфхак кажется несколько нелогичным.

Эксперты Net-a-Porter напомнили о важности регулярного отшелушивания (в идеале два раза в неделю) для достижения заметных улучшений кожи.

Шани Дарден, профессиональный косметолог, подчеркнула, что важно очищать кожу от мертвых клеток.

"Мертвые клетки нужно удалить, чтобы лечебные и увлажняющие продукты могли должным образом проникнуть в кожу", – отметила Дарден.

Химические эксфолианты идеальны, поскольку они более эффективны, но менее жесткие, чем скрабы. Эксфолианты – средства, предназначенные для отшелушивания ороговевших клеток эпидермиса: это, например, кислоты или энзимы.

Чтобы сохранить загар до осени, специалист Кимберли Нкоси рекомендует делать пилинг каждые два-три дня. Она заверила, что регулярное отшелушивание не сотрет загар, но улучшит естественный вид кожи.

Звучит контринтуитивно, но чем чаще вы делаете пилинг, тем лучше будет держаться загар. Особое внимание следует уделять участкам, подверженным сухости, таким как локти, колени и лодыжки.

Альтернативным вариантом могут стать солевые ванны.

"Когда вы погружаетесь в воду, соли проникают в кожу и способствуют улучшению обмена веществ в клетках", – посоветовала Нкоси.

А ванна с молоком обладает отшелушивающим эффектом и может улучшить текстуру грубой сухой кожи.

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