Конский хвост, бантики и стрижка 'Ореол'. Звездные парикмахеры назвали самые трендовые прически весны 2024 года

Эксперты показали самые трендовые прически весны 2024 – среди них переосмысление классических стрижек. Профессионалы призвали не бояться экспериментов, а наоборот адаптировать тенденции под себя, чтобы добиться лучшего результата.

"Я думаю, что мы будем видеть все больше и больше креативных вариантов", – рассказал знаменитый парикмахер Джей Бирмингем изданию Glamour. "Мне хотелось бы видеть более смелые, короткие стрижки в отличие от обычных супергламурных голливудских волн", – добавляет он.

Банты для волос

Если вы еще не подхватили этот тренд в 2023 году, не беспокойтесь, ведь весна дает новый шанс. Красивое дополнение может добавить изюминки обычным нарядам. Бантики можно добавлять к хвостам, косичкам, пучкам и мальвинкам.

Лесенка

Одной из тенденций, которая только усугубит свое влияние этой весной, является многослойность с акцентом на обрамлении лица. "Многие трендовые формы стрижки прямо сейчас включают обрамление лица в стиле Рэйчел из "Друзей", – подтверждает парикмахер и прогнозист тенденций Том Смит.

"Добавление слоев и текстуры к любой длине поможет сохранить форму дольше", – объясняет профессиональный парикмахер и педагог Aveda Лия Хилл.

Текстура 70-х

Сейчас можно увидеть все больше и больше людей, которые принимают свои натуральные локоны и кудри. "Для волн и локонов текстура 70-х придаст подвижности", – говорит Лия.

Конский хвост

Высокие заплетенные хвосты, а также средней высоты были названы прической сезона, помогающей добавить более непринужденный, но стильный штрих к нарядам.

"Олд мани" боб

Мы можем поблагодарить TikTok за модный весенний боб. "Эстетика олд мани" столкнулась со всеми любимой стрижкой выше плеч. Стиль возвращает вещи к основам и оригинальной классической форме, однако дополнительное внимание уделяется состоянию (чрезвычайно глянцевому) и форме (безупречно тупой).

Боковой пробор

Один из самых простых способов присоединиться к одному из весенних трендов – это просто сделать боковой пробор. "Непринужденная элегантность волос, перекинутых через одно плечо, очень женственна, в то же время выглядит мягкой. Этой весной мы увидим решительный толчок к боковым проборам, коротким стрижкам, бобам, удлиненным фасонам и даже каскадам", – говорит Том.

Средняя длина

Средняя стрижка предлагает лучшую длину: она достаточно коротка, чтобы чувствовать себя свежей и стильной, но достаточно длинной, чтобы быть универсальной.

Повязки на голову

Если вы думали, что повязка на голову осталась в 80-х, вы ошибались. Недавно можно было увидеть, как ее носили Дженнифер Лоуренс, Лаура Гарриер, Белла Хадид и Сидни Суини. Этот аксессуар придает изысканности стилю, не дает волосам спадать на лицо, а также отлично прикрывает несвежие корни.

Каскад

Каскад – самый простой способ обновить свой образ, и есть две версии, которые эксперты выделили для весны. "Чубчик Биркин – это лучший вариант для девушек", – говорит Адам Рид, профессиональный парикмахер и редакционный представитель L'Oreal Professionnel.

Ореол

"Силуэт ореол описывает форму вашей стрижки (будь-то форма, которая обрамляет ваше лицо, или фактический внешний силуэт стрижки). Округлые силуэты, похожие на гало, становятся массивными", – говорит Том. Эта стрижка имеет "округлую форму, но может иметь слои и каскад, поэтому она идеальна, если вы носите естественные волосы".

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