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Конский хвост, бантики и стрижка "Ореол". Звездные парикмахеры назвали самые трендовые прически весны 2024 года

Карина Вишнякова
Lady Oboz
4 минуты
573
Конский хвост, бантики и стрижка 'Ореол'. Звездные парикмахеры назвали самые трендовые прически весны 2024 года

Эксперты показали самые трендовые прически весны 2024 – среди них переосмысление классических стрижек. Профессионалы призвали не бояться экспериментов, а наоборот адаптировать тенденции под себя, чтобы добиться лучшего результата.

"Я думаю, что мы будем видеть все больше и больше креативных вариантов", – рассказал знаменитый парикмахер Джей Бирмингем изданию Glamour. "Мне хотелось бы видеть более смелые, короткие стрижки в отличие от обычных супергламурных голливудских волн", – добавляет он.

Банты для волос

Конский хвост, бантики и стрижка "Ореол". Звездные парикмахеры назвали самые трендовые прически весны 2024 года

Если вы еще не подхватили этот тренд в 2023 году, не беспокойтесь, ведь весна дает новый шанс. Красивое дополнение может добавить изюминки обычным нарядам. Бантики можно добавлять к хвостам, косичкам, пучкам и мальвинкам.

Лесенка

Конский хвост, бантики и стрижка "Ореол". Звездные парикмахеры назвали самые трендовые прически весны 2024 года

Одной из тенденций, которая только усугубит свое влияние этой весной, является многослойность с акцентом на обрамлении лица. "Многие трендовые формы стрижки прямо сейчас включают обрамление лица в стиле Рэйчел из "Друзей", – подтверждает парикмахер и прогнозист тенденций Том Смит.

"Добавление слоев и текстуры к любой длине поможет сохранить форму дольше", – объясняет профессиональный парикмахер и педагог Aveda Лия Хилл.

Текстура 70-х

Конский хвост, бантики и стрижка "Ореол". Звездные парикмахеры назвали самые трендовые прически весны 2024 года

Сейчас можно увидеть все больше и больше людей, которые принимают свои натуральные локоны и кудри. "Для волн и локонов текстура 70-х придаст подвижности", – говорит Лия.

Конский хвост

Конский хвост, бантики и стрижка "Ореол". Звездные парикмахеры назвали самые трендовые прически весны 2024 года

Высокие заплетенные хвосты, а также средней высоты были названы прической сезона, помогающей добавить более непринужденный, но стильный штрих к нарядам.

"Олд мани" боб

Конский хвост, бантики и стрижка "Ореол". Звездные парикмахеры назвали самые трендовые прически весны 2024 года

Мы можем поблагодарить TikTok за модный весенний боб. "Эстетика олд мани" столкнулась со всеми любимой стрижкой выше плеч. Стиль возвращает вещи к основам и оригинальной классической форме, однако дополнительное внимание уделяется состоянию (чрезвычайно глянцевому) и форме (безупречно тупой).

Боковой пробор

Конский хвост, бантики и стрижка "Ореол". Звездные парикмахеры назвали самые трендовые прически весны 2024 года

Один из самых простых способов присоединиться к одному из весенних трендов – это просто сделать боковой пробор. "Непринужденная элегантность волос, перекинутых через одно плечо, очень женственна, в то же время выглядит мягкой. Этой весной мы увидим решительный толчок к боковым проборам, коротким стрижкам, бобам, удлиненным фасонам и даже каскадам", – говорит Том.

Средняя длина

Конский хвост, бантики и стрижка "Ореол". Звездные парикмахеры назвали самые трендовые прически весны 2024 года

Средняя стрижка предлагает лучшую длину: она достаточно коротка, чтобы чувствовать себя свежей и стильной, но достаточно длинной, чтобы быть универсальной.

Повязки на голову

Конский хвост, бантики и стрижка "Ореол". Звездные парикмахеры назвали самые трендовые прически весны 2024 года

Если вы думали, что повязка на голову осталась в 80-х, вы ошибались. Недавно можно было увидеть, как ее носили Дженнифер Лоуренс, Лаура Гарриер, Белла Хадид и Сидни Суини. Этот аксессуар придает изысканности стилю, не дает волосам спадать на лицо, а также отлично прикрывает несвежие корни.

Каскад

Конский хвост, бантики и стрижка "Ореол". Звездные парикмахеры назвали самые трендовые прически весны 2024 года

Каскад – самый простой способ обновить свой образ, и есть две версии, которые эксперты выделили для весны. "Чубчик Биркин – это лучший вариант для девушек", – говорит Адам Рид, профессиональный парикмахер и редакционный представитель L'Oreal Professionnel.

Ореол

Конский хвост, бантики и стрижка "Ореол". Звездные парикмахеры назвали самые трендовые прически весны 2024 года

"Силуэт ореол описывает форму вашей стрижки (будь-то форма, которая обрамляет ваше лицо, или фактический внешний силуэт стрижки). Округлые силуэты, похожие на гало, становятся массивными", – говорит Том. Эта стрижка имеет "округлую форму, но может иметь слои и каскад, поэтому она идеальна, если вы носите естественные волосы".

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