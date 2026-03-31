Конец эпохи черного: семь цветов, которые вытеснят классику в 2026 году

Классический черный цвет постепенно теряет статус универсальной основы гардероба – в 2026 году его вытесняют более выразительные и сложные оттенки. Модные тенденции демонстрируют изменение подхода к базовому стилю: вместо сдержанности – акцент на цвете, настроении и индивидуальности.

Как отмечают в Who What Wear, в Лондоне местные модницы активно используют оттенки, которые добавляют образам глубины и контраста, и все реже выбирают полностью черные луки.

Кобальтово-синий – новая база

Одним из ключевых цветов стал кобальтово-синий – насыщенный и холодный оттенок, который активно появляется как в повседневном гардеробе, так и на подиумах. Его популярность объясняют универсальностью и способностью сочетаться с базовыми вещами, при этом добавляя образу выразительности.

Хаки-коричневый – сдержанная альтернатива

Альтернативой классическим темным тонам также стал хаки-коричневый. Этот оттенок эволюционировал от утилитарного стиля к более изысканным интерпретациям – его используют в верхней одежде, дениме и базовых вещах, создавая сдержанные, но современные образы.

Масляно-желтый – мягкий акцент

Среди более светлых цветов выделяется масляно-желтый – мягкий и приглушенный тон, который в 2026 году приобрел более сложную, "припыленную" гамму. Он добавляет образам легкости, но не выглядит слишком ярко, что делает его удобным для ежедневного использования.

Королевский фиолетовый – глубина и роскошь

В моду возвращается королевский фиолетовый – глубокий и насыщенный оттенок, который все чаще появляется в коллекциях мировых брендов. Его используют как акцентный цвет, позволяющий разнообразить гардероб без резких контрастов.

Угольно-серый – новый черный

Для тех, кто не готов полностью отказаться от темной палитры, актуальным решением стал угольно-серый. Этот цвет сохраняет сдержанность черного, но выглядит мягче и современнее, особенно в минималистичных образах.

Пудрово-розовый – легкость и романтика

Параллельно популярность приобретает пудрово-розовый – нежный оттенок, который добавляет образам легкости и романтичности. Его интегрируют как в повседневные, так и в более формальные стилизации.

Маково-красный – яркий финал образа

Завершает список маково-красный – насыщенный и выразительный цвет, который используют как главный акцент. Дизайнеры советуют добавлять хотя бы один элемент этого оттенка, чтобы сделать образ более динамичным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что стиль нулевых решительно возвращается в моду, а вместе с ним и фасоны джинсов, которые были на пике 20 лет назад. Она несет с собой энергию ностальгии, но без прежних модных ошибок.

