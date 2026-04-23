Когда лучше мыть голову – утром или вечером: объяснение

Однозначного ответа на вопрос, когда лучше мыть голову – утром или вечером, нет. Многое зависит не только от привычек, но и от типа волос. То, что хорошо работает для тонких волос, может совсем не подойти густым, плотным или вьющимся.

Парикмахеры объясняют, что время мытья влияет и на свежесть волос в течение дня, и на их объем, и на то, как они будут выглядеть после сна. Детали рассказало издание Vogue.

Для многих этот вопрос в первую очередь связан с личным комфортом. Одни любят мыть голову с утра, потому что душ помогает им проснуться и почувствовать свежесть в начале дня. Другие, наоборот, предпочитают вечер, когда не нужно спешить и можно спокойно уделить время уходу за собой.

Впрочем, дело не только в привычке. На выбор времени мытья может влиять и то, как волосы ведут себя после контакта с подушкой. Одним ночной сон после мытья помогает получить более интересную форму прически, а другим, наоборот, портит результат.

Специалисты отмечают, что особенно важную роль здесь играет тип волос. По словам креативного директора Salón Oramai Хосе Санчеса, трение о подушку может активизировать сальные железы кожи головы. Именно поэтому тонкие волосы, которые обычно быстрее жирнеют, лучше мыть утром, чтобы они дольше сохраняли чистый вид в течение дня.

Зато густые и более плотные волосы часто лучше выглядят после вечернего мытья. Такой тип волос не так быстро теряет свежесть, а ночной контакт с подушкой может даже положительно влиять на их вид.

Подобного мнения придерживается и эксперт Мария Барас. Она объясняет, что тонкие волосы желательно мыть утром, чтобы сохранить объем и ощущение свежести, которое легко теряется из-за трения во время сна. А вот густым или вьющимся волосам вечернее мытье часто даже подходит, поскольку подушка немного уменьшает чрезмерный объем.

Эксперт также обращает внимание, что после вечернего мытья из полностью сухих густых волос можно сделать низкий пучок или косу. Это поможет утром получить аккуратную волну без лишних усилий.

