Клетчатая рубашка, палаццо и массивные серьги. Зеленская выбрала символический образ во время поездки в Великобританию

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Великобританию. Там она уже встречалась с государственным секретарем по иностранным делам, лордом Дэвидом Камероном, министром здравоохранения и социальной защиты Викторией Аткинс, а также посетила главный офис Amazon Web Services (AWS) EMEA в Лондоне. Традиционно стилисты супруги президента выбрали для важных событий международного уровня красноречивый аутфит.

В образе Зеленской как всегда удалось соединить классическую строгость, транслирующую серьезность ее намерений, и элегантность, которая придает правильной мягкости и женственности. Фотографиями со своей поездки первая леди поделилась в собственном Telegram-канале.

Ни для кого не секрет, что одежда политиков, первых леди или влиятельных лиц – это еще один важный аспект дипломатии. Ведь довольно часто через нюансы аутфита, в частности символические украшения, можно сказать гораздо больше, чем словами. Именно поэтому в Великобритании Зеленскую можно было увидеть в клетчатой рубашке. Как известно, принт в клетку имеет шотландские корни. Этот простой узор был присущ одежде британских аристократов, королей и лордов.

Таким образом, очевидно, Зеленская отдала дань многовековой истории Великобритании и продемонстрировала свое уважение к традициям Соединенного Королевства.

Итак, первая леди Украины выбрала сдержанную клетчатую рубашку в черно-белых цветах из плотной ткани. В районе горла образовывался объемный бант. Сообщалось, что это изделие от всемирно-известного бренда Saint Laurent.

Рубашку Зеленская интегрировала в тандем с классическим черным костюмом. Он состоял из приталенного жакета и брюк палаццо – одним из самых популярных трендов последних сезонов. Пояс с золотистой пряжкой делал талию выразительнее.

Под широкими брюками можно было разглядеть туфли-лодочки также черного цвета.

Не стала Зеленская изменять своему традиционному нейтральному макияжу в персиковых оттенках без вопиющих акцентов. Уложенные на одну сторону объемные прямые волосы также гармонично вписывались в общую картинку.

Удачным дополнением стали минималистичные, но очень заметные золотые серьги.

Как писал OBOZ.UA, ранее Елена Зеленская приветствовала в Киеве своего коллегу – первого джентльмена Дании Бо Тенгберга – мужа действующей датской президентки Мэтте Фредериксен. Для встречи жена украинского гаранта в очередной раз выбрала красноречивое символическое украшение. В этот раз это была редкая винтажная брошь в виде бутона цветка в цветах флага Украины. Что известно об уникальном украшении, изготовленном в 70-х годах прошлого столетия – узнайте в материале.

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