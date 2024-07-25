'Свадьба года' продолжается: самая состоятельная пара Индии устроит вечеринку за $73 миллиона с принцем Гарри в Великобритании

Несмотря на четыре месяца свадебных празднований, которые длились с марта по июль 2024 года, сын самого богатого человека Индии Анант Амбани и его жена Радхика Мерчант все еще планируют вечеринки в Великобритании. Вероятно, пара будет принимать таких звезд, как бывший премьер-министр Борис Джонсон и принц Гарри в Сток-Парке, роскошной семизвездочной гостинице и загородном клубе в Беркшире с особняком высшего класса и полем для гольфа на 27 лунок.

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В 2021 году отец Ананта, индийский миллиардер Мукеш Амбани, являющийся главой компании Reliant Industries, снял в аренду участок площадью 121 га за 73 миллиона долларов. Он планировал реконструировать помещение для своего сына и его невесты. И хотя данная идея – отличный способ продлить праздник, местные жители переживают, что индийские богачи будут использовать гостиницу в личных целях, пишет HELLO.

Использовав часть своего оценочного состояния в 116 миллиардов долларов, Мукеш планирует починить протекающую крышу и трещины в стенах, заявив на веб-сайте, что "помещение страдает от халатности и отсутствия инвестиций". В сообщении говорится: "Это требует значительного финансирования, чтобы восстановить утраченную ткань, одновременно модернизируя особняк к современным требованиям".

Между тем, как сообщается, поле для гольфа "не соответствует поразительной атмосфере праздника и не входит в 200 лучших полей для гольфа мира". Они рассматривают "повторное открытие восточных ворот и использование находящейся сейчас в эксплуатации территории как зеленый комплекс для размещения нового современного клуба. Недавно на этой территории было предоставлено разрешение на планирование, чтобы создать 4 роскошных виллы".

Сообщается, что Амбани зарезервировали коммерческую недвижимость до сентября для собственного использования, что вызывает беспокойство среди жителей города. По данным Financial Times, Мукеш поссорился с местным советом из-за внезапного закрытия гостиницы для посетителей. Юридическая фирма Stoke Park, Withers, написала письмо совету, настаивая на том, что представители Reliance Industries и их семьи "время от времени" занимали Stoke Park, что "соответствует разрешенному использованию гостиницы".

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